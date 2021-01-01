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Карди Би ждет второго ребенка

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би поделилась радостной новостью.

Карди Би
Карди Би
instagram.com/iamcardib

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28-летняя певица Карди Би ждет второго ребенка от супруга, рэпера Offset. Пара вместе появилась на премии BET Awards, где артистка продемонстрировала уже заметно округлившийся живот. После выступления звезда на своей странице в Инстаграм опубликовала полуобнаженное фото, придерживая живот.

Под публикацией Карди Би написала так:

«Номер два».

Напомним, что Карди Би и ее супруг Offset воспитывают трехлетнюю дочь Калчер. У рэпера есть трое детей от предыдущих отношений. Несколько месяцев назад влюбленные едва не расстались – певица подала на развод и потребовала опеку над дочерью. Однако спустя некоторые время супруги помирились и, судя по всему, готовы к новому этапу в своей совместной жизни.

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Теги: Карди Би, новости, беременность звезд, фото, инстаграм
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Источник: ivonа bigmir)net

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