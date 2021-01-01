Даша Квиткова рассказала, как готовится к появлению первенца
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Жена украинского телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова на своей странице в Инстаграм опубликовала эмоциональный пост, в котором поделилась своими переживаниями перед родами.
По словам девушки, она жутко нервничает, но старается себя контролировать. Справиться со стрессом Даше помогает психолог, который подготавливает ее к деторождению.
Меня успокаивают моменты, когда я сижу на сайтах и выбираю разные штуки для дома. Дышу глубоко. Мне кажется, что тело отекло до нереальных масштабов, стараюсь лишний раз в зеркало не смотреть. Радуюсь, что все пошло не в лицо, а в попу и ноги. Двигаюсь медленно и кряхчу. Боюсь ли я? Нет. У меня абсолютно нет страха перед днём Х.
Отметим, что 23-летняя Даша находится на 37 недели беременности, но не упускает шанса преобразить дом к появлению младенца.
Договариваемся с ним, чтобы встреча состоялась после переезда в дом. У нас почти все готово. Там уже собрана мебель, лежит везде плитка, постелен паркет, готова лестница и вкручены все светильники. Сегодня в дом уезжает детская кровать, комод и разная «мелочь, которую мы купили на днях. Завтра первая бригада заезжает на спец. уборку после ремонта. Потом заезжает на сборку мягкая мебель.
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