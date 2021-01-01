Украинская телеведущая Василиса Фролова рассказала о сложных родах.

43-летняя Василиса Фролова рассказала, как едва не потеряла ребенка instagram.com/vasyafrolova

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В недавнем интервью Василиса Фролова рассекретила, сколько стоили роды в частной клинике, и как она едва не потеряла сына. По словам знаменитости, однажды малыш сильно толкался, словно рвался на свободу, но потом Василиса перестала чувствовать движения сына. Несмотря на то, что он всегда был очень активен после завтрака или сладкой пищи, на этот раз Родион замер.

«Мой случай подтверждает, что правильные специалисты могут сохранить здоровье и жизнь ребенка. Там речь шла о минутах, даже не о часах. Как мне потом сказали, он не подавал артериальных и дыхательных признаков. Там было двойное обвитие и гипоксия», – рассказала звезда.

Фролова призналась, что хотела рожать естественно, однако ей пришлось изменить свои планы.

«Я все ждала схватки, потому что очень хотела естественно рожать. За вечер до этого он двигался очень активно, а потом он замолчал. Я поехала делать КТГ и по выражению лица врачей поняла, что что-то не то. Врач сказал: «Немедленно поезжай в родильное». Меня мама везет, я плачу, я не чувствую живота, вот в чем ужас. И врач мне говорит: «Василисочка, рожать будем сегодня, будем делать кесарево сечение». Сделали местный наркоз. Я находилась на грани жизни и смерти. Мне было настолько плохо» – ошеломила ведущая.

Также Василиса отметила, что за роды в частной клинике она заплатила около 3 тысяч долларов.

«Надо же еще обследоваться во время беременности, кесарево стоит дороже, у меня было немедленное кесарево. Я готовилась к естественным родам, планировала вообще рожать без эпидуралки, заканчивала все эти курсы», – отметила ведущая.

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