Супруге Виктора Павлика стало хуже после родов

Поздно ночью 15 июня в семье украинского исполнителя Виктора Павлика произошло пополнение.

Екатерина Репяхова instagram.com/repyahovakate

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После родов супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что ее состояние ухудшилось. Об этом девушка сообщила на своей странице в Инстаграм. Знаменитость опубликовала кадр своей руки рядом с капельницей.

«Мне стало хуже. Позже выйду на связь», – написала Екатерина Репяхова и исчезла из соцсети на какое-то время.

Екатерине стало хуже после родов instagram.com/repyahovakate

Как оказалось, у супруги Виктора Павлика обострился цистит.

«Мне сделали капельницу. Вся суть в том, что у меня обострился мой цистит. Именно сегодня почему-то очень сильно, вот. Я терпела сколько могла, но потом уже сказала, все, сдаюсь, что-то делайте со мной. Хотела сегодня вернуться уже в привычную жизнь, но пока еще не получается», – рассказала Екатерина Репяхова.

Екатерина Репяхова instagram.com/repyahovakate

Новоиспеченная мама улыбалась подписчикам и уверила их, что завтра ей будет намного лучше.

Напомним, что для Виктора Павлика – малыш уже четвертый ребенок, а для Екатерины – первенец. Мальчика звездные родители назвали Михаилом.

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