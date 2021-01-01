Супруге Виктора Павлика стало хуже после родов
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После родов супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что ее состояние ухудшилось. Об этом девушка сообщила на своей странице в Инстаграм. Знаменитость опубликовала кадр своей руки рядом с капельницей.
«Мне стало хуже. Позже выйду на связь», – написала Екатерина Репяхова и исчезла из соцсети на какое-то время.
Как оказалось, у супруги Виктора Павлика обострился цистит.
«Мне сделали капельницу. Вся суть в том, что у меня обострился мой цистит. Именно сегодня почему-то очень сильно, вот. Я терпела сколько могла, но потом уже сказала, все, сдаюсь, что-то делайте со мной. Хотела сегодня вернуться уже в привычную жизнь, но пока еще не получается», – рассказала Екатерина Репяхова.
Новоиспеченная мама улыбалась подписчикам и уверила их, что завтра ей будет намного лучше.
Напомним, что для Виктора Павлика – малыш уже четвертый ребенок, а для Екатерины – первенец. Мальчика звездные родители назвали Михаилом.
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