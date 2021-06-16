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MamaRika рассекретила, когда родит первенца

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Беременная певица назвала предварительную дату родов.
MamaRika рассекретила, когда родит первенца
MamaRika рассекретила, когда родит первенца
instagram.com/mamarika_official

Известная украинская исполнительница и звезда юмористического ситкома «Однажды в Одессе» MamaRika, которая в конце мая объявила о беременности, рассекретила, когда родиться ее первенец.

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Так, в Инстаграм-Сторис будущая мама призналась, что она и ее супруг, звезда КВН и «Лиги смеха» Сергей Середа станут родителями уже этим летом. Ребенок должен появится на свет в начале августа.

«Если все пойдет по плану – начало августа. Аж не верится, что так мало времени осталось», - поделилась артистка.

Когда MamaRika родит первенца
Когда MamaRika родит первенца
Скриншот

Отметим, что недавно звезда призналась, что беременность дается ей очень тяжело. MamaRika страдала от жуткого токсикоза и даже несколько раз оказывалась под капельницей с диагнозом «угроза беременности».

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Теги: MamaRika, беременность звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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Ясновидец  (аноним)  16.06.2021, 14:09
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Ясновидец
Родится мальчик, станет педерастом.
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