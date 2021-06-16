MamaRika рассекретила, когда родит первенца
Известная украинская исполнительница и звезда юмористического ситкома «Однажды в Одессе» MamaRika, которая в конце мая объявила о беременности, рассекретила, когда родиться ее первенец.
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Так, в Инстаграм-Сторис будущая мама призналась, что она и ее супруг, звезда КВН и «Лиги смеха» Сергей Середа станут родителями уже этим летом. Ребенок должен появится на свет в начале августа.
«Если все пойдет по плану – начало августа. Аж не верится, что так мало времени осталось», - поделилась артистка.
Отметим, что недавно звезда призналась, что беременность дается ей очень тяжело. MamaRika страдала от жуткого токсикоза и даже несколько раз оказывалась под капельницей с диагнозом «угроза беременности».
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