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Супруга Тимура Мирошниченко рассказала о потере ребенка

Телеведущие Тимур и Инна Мирошниченко признались, что пережили выкидыш.

Инна и Тимур Мирошниченко
Инна и Тимур Мирошниченко
instagram.com/timur.miroshnychenko

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В недавнем интервью Тимур и Инна Мирошниченко рассказали о том, что потеряли первого ребенка на раннем сроке. По словам Инны, она забеременела через месяц после того, как они начали жить вместе. Однако знаменитость не скрывает, что не обрадовалась этой новости, в отличие от своего мужа. Телезвезда была уверена, что беременность не позволит ей построить успешную карьеру. По мнению Инны, нежелание этого ребенка и послужило тому, что у нее случился выкидыш.

«Это было очень быстро. Я только привыкла к новости, что у нас будет ребенок, как мы узнаем, что сердцебиения нет. Я думаю, что так сложилось именно из-за того, что эти три недели пока привыкала, я постоянно думала о том, что я не хотела этого ребенка, что я не готова к нему. А организм же чувствует, что это нежелательная беременность, тогда зачем ее задерживать?» – призналась Инна Мирошниченко.

После выкидыша Инна в скором времени снова забеременела, и сейчас пара воспитывает двоих детей – Мию и Марко.

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Теги: Тимур Мирошниченко, жена, дети, выкидыш звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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