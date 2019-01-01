Тест на беременность: как выбрать

Узнайте об особенностях доступных в Украине тестов на беременность и определитесь, какой из них вам подходит.

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О беременности каждая девушка желает узнать, как можно раньше. Это можно сделать дома, перед посещением стоматолога. Но для определения беременности стоит воспользоваться тестом на беременность. Какие тесты на беременность есть в Украине, чем они отличаются и какой из них выбрать, разбиралась Ivona.

Тест на беременность: принцип работы и виды

Принцип работы всех тестов на беременность построен на определении уровня гормона хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче. Дело в том, что этот гормон выделяет плацента во время беременности и его количество увеличивается в несколько раз уже во время первых дней после оплодотворения. У небеременных уровень ХЧГ в моче колеблется от 0-5 мЕд/мл, в первые дни беременности – может достигать 10 мЕд/мл, на 12 неделе беременности происходит постепенное увеличение гормона в крови и моче будущей мамы.

Более дорогостоящие тесты определяют увеличение ХГЧ в мочи до 10 мЕд/мл и могут показывать беременность на 5-7 день после оплодотворения. Более бюджетные тесты могут определять беременность сроком в несколько недель.

Как выбрать тест на беременность - советы depositphotos.com

Виды тестов на беременность:

Тесты-полоски. Наиболее дешевые и простые варианты теста, представляют собой пропитанную реактивом полоску. Вторая полоса проявляется при наличии ХГЧ в моче на уровне 25 мЕд/мл и выше.

Наиболее дешевые и простые варианты теста, представляют собой пропитанную реактивом полоску. Вторая полоса проявляется при наличии ХГЧ в моче на уровне 25 мЕд/мл и выше. Планшетные тесты. Более дорогостоящий вариант, который позволяет определить повышение гормона в моче от 10 до 25 мЕд/мл.

Более дорогостоящий вариант, который позволяет определить повышение гормона в моче от 10 до 25 мЕд/мл. Струйные тесты. Свое название получили благодаря методу использования: не нужно собирать мочу, нужно просто подержать тест под струей мочи несколько секунд. Обладают высокой чувствительностью и показывают повышение гормона в моче до 10 мЕд\мл.

Свое название получили благодаря методу использования: не нужно собирать мочу, нужно просто подержать тест под струей мочи несколько секунд. Обладают высокой чувствительностью и показывают повышение гормона в моче до 10 мЕд\мл. Многоразовый тест на беременность – цифровой прибор с определенным количеством сменных насадок. Через несколько минут после попадания мочи на насадку прибор подключают к компьютеру и определяется наличие или отсутствие беременности, а также благоприятные дни для зачатия.

Тест на беременность: когда использовать и почему можно получить ложный результат

Для того чтобы тест был максимально точным, нужно следовать инструкции на упаковке. Лучше всего проводить тест утром, поскольку тогда в моче наименьшее содержание гормона ХГЧ и большая вероятность получить правдивый результат. Используя тест-полоску, нужно ее погрузить в чистый резервуар с мочой до определенного уровня, для работы с планшетным тестом необходимо собрать мочу, а потом пипеткой из набора капнуть в специальное окошко на приборе.

Реакция теста: значения

Отсутствие полосок – вероятно у вас бракованный тест.

Одна полоска – отсутствие беременности.

Две полоски (одинаковые по размеру, четкие и одинаково яркие) – беременность с допустимой самим тестом вероятностью.

Вторая полоска слабо выражена – нарушение процедуры тестирования или же недостаточное, но приближенное к необходимому количество ХГЧ в моче (однако такой результат не может трактоваться как позитивный).

Вторая полоска серая или белая – необходимо провести повторный тест.

Ложный результат теста на беременность: в каких случаях возможны

Когда может быть ложнонегативный результат:

Тест проведен в первые дни после оплодотворения яйцеклетки, когда количество ХГЧ в моче не достигло необходимого уровня.

Есть отклонения в работе почек, когда гормон не попадает в мочу.

Перед тестом употребили большое количество жидкости, что «разбавило» мочу.

Ложнопозитивный результат тесты показывают крайне редко, однако это может произойти в случае:

При приеме препаратов от бесплодия.

Наличие опухоли, которая провоцирует гормональные нарушения.

Недавно был выкидыш или нетщательно проведенный аборт.

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