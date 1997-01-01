Фото из роддома: Экс-«Холостяк» Макс Михайлюк впервые стал отцом

Жена экс-«Холостяка» Макса Михайлюка – модель Даша Хлистун, родила первенца.

Даша Хлистун и Макс Михайлюк instagram.com/dasha_khlystun

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Модель Даша Хлистун поделилась с подписчиками радостной новостью. На своей странице в Инстаграм в разделе stories девушка опубликовала милое фото из роддома. На кадре запечатлена крошечная рука новорожденной дочери. Малышку назвали Ариана.

Под публикацией Даша написала так:

«Теперь я точно знаю, что такое счастье».

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В последнюю неделю перед родами Хлистун делилась снимками, где демонстрировала свой большой живот. Также девушка призналась, что за период беременности набрала 15 килограммов. Даша намерена избавиться от набранного веса в скором времени после родов, чтобы вернуться к модельной деятельности.

Напомним, Даша Хлистун признавалась, что дату рождения ребенка ставили на 21-е число. Звездная пара планировала партнерские роды.

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