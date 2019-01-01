Потерявшая ребенка Крисси Тейген рассказала, как ее поддержала Меган Маркл

Узнайте, как герцогиня Сассекская поддержала модель Крисси Тейген после выкидыша.

Супруга американского певца Джона Ледженда, модель, телеведущая и писательница Крисси Тейген, которую недавно признали самой красивой женщиной в мире, рассказала о хороших отношениях с Меган Маркл.

Читай также: Альбина Джанабаева призналась, почему скрывала третью беременность

Так, в эфире шоу Watch What Happens Live Крисси вспомнила, как герцогиня Сассекская поддержала ее после потери сына Джека. Осенью у модели случился выкидыш на седьмом месяце беременности.

«Она была так добра ко мне. Она написала мне о малыше Джеке. Она действительно замечательная и добрая», - поделилась Тейген.

Кроме того, Крисси заявила, что не понимает, почему многие телезрители по всему миру так критикуют Маркл. Звезда добавила, что ее удивили заявления Меган о королевской семьи, однако она уверена, что герцогиня была честной.

«Вот почему ты смотришь на все это и думаешь: «Боже мой, что не так с людьми, когда они выставляют этого человека таким злым или сумасшедшим?». Так что да, она действительно замечательный человек. Я думаю, что она была очень честной и открытой с самого начала», - высказалась Тейген.

Напомним, что в ноябре 2020 года Меган публично призналась, что тоже перенесла выкидыш. А уже спустя три месяца она вместе с мужем, принцем Гарри объявили, что этим летом у них родится дочь.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​