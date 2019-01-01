Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Потерявшая ребенка Крисси Тейген рассказала, как ее поддержала Меган Маркл

Узнайте, как герцогиня Сассекская поддержала модель Крисси Тейген после выкидыша.
Потерявшая ребенка Крисси Тейген рассказала, как ее поддержала Меган Маркл
Потерявшая ребенка Крисси Тейген рассказала, как ее поддержала Меган Маркл
Getty images

Супруга американского певца Джона Ледженда, модель, телеведущая и писательница Крисси Тейген, которую недавно признали самой красивой женщиной в мире, рассказала о хороших отношениях с Меган Маркл.

Читай также: Альбина Джанабаева призналась, почему скрывала третью беременность

Так, в эфире шоу Watch What Happens Live Крисси вспомнила, как герцогиня Сассекская поддержала ее после потери сына Джека. Осенью у модели случился выкидыш на седьмом месяце беременности.

«Она была так добра ко мне. Она написала мне о малыше Джеке. Она действительно замечательная и добрая», - поделилась Тейген.

Кроме того, Крисси заявила, что не понимает, почему многие телезрители по всему миру так критикуют Маркл. Звезда добавила, что ее удивили заявления Меган о королевской семьи, однако она уверена, что герцогиня была честной.

«Вот почему ты смотришь на все это и думаешь: «Боже мой, что не так с людьми, когда они выставляют этого человека таким злым или сумасшедшим?». Так что да, она действительно замечательный человек. Я думаю, что она была очень честной и открытой с самого начала», - высказалась Тейген.

Напомним, что в ноябре 2020 года Меган публично призналась, что тоже перенесла выкидыш. А уже спустя три месяца она вместе с мужем, принцем Гарри объявили, что этим летом у них родится дочь.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Крисси Тейген, Меган Маркл, выкидыш
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь