12 апреля Альбина Джанабаева родила дочь от Валерия Меладзе.

Бывшая солистка популярной группы «ВИА Гра», российская певица Альбина Джанабаева впервые дала откровенное интервью после рождения третьего ребенка. 12 апреля 42-летняя артистка родила дочь от известного певца Валерия Меладзе.

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Так, в разговоре с журналистами издания «Антенна-Телесемь» новоиспеченная мамочка призналась, что она и Валерий очень счастливы снова стать родителями. Также Альбина заявила, что не считает рождение ребенка паузой в работе.

«Это решение (стать родителями – ред), я уверена, принимается совсем не нами, а все-таки свыше. А для нас это большое благословение и счастье стать родителями еще раз. Я не расцениваю появление ребенка как паузу в работе или вообще паузу, это рост и развитие души. Конечно, нас ждут перемены, они не только на период девяти месяцев беременности или декретного отпуска, а на всю жизнь, и это уже другие категории», - сказала Джанабаева.

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Кроме того, знаменитость рассекретила, почему долгое время скрывала беременность. Первый снимок с животиком Альбина обнародовала только в средине марта.

«Совершенно очевидно, что при желании и до определенного момента скрывать свое особенное положение не составляет труда. А дальше уже дело выбора — либо быть готовой к тому, что кто-то может рассказать за тебя, сфотографировав из-за угла, поверьте, это не очень приятно, и это я уже проходила, поэтому решила не ждать и поделиться. Тем более для нас это огромное счастье. Это такое волшебство и таинство, мне хотелось, как можно дольше сохранить его в себе, никого не посвящать, чтобы никто ничего не замечал и не видел», - призналась певица.

Также звезда рассказала, как к ее беременности отнеслись сыновья – 17-летний Костя и 6-летний Лука.

«Лука просто находился в ожидании, хотел, чтобы все случилось быстрее. А Костя отнесся серьезно, вдумчиво, он волновался о моем состоянии, относился более чутко, что очень трогательно», - поделилась Альбина.

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