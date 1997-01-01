Хилари Дафф объяснила, почему рожала в присутствии 9-летнего сына
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Популярная актриса Хилари Дафф третьего ребенка рожала дома, в надувном бассейне с водой. В откровенном интервью знаменитость рассказала, почему для нее было важно, чтобы на родах присутствовал 9-летний сын Лука. По словам Хилари, он должен был присутствовать во время всего процесса, однако роды происходили так быстро, что мальчик почти все пропустил.
Хилари Дафф хотела показать своему сыну, насколько сильными могут быть женщины.
«Для меня было очень важно, чтобы Лука был рядом во время родов. Я хотела быть открытой и честной с ним насчет того, какие женщины сильные и как выглядят роды. Правда, в итоге все произошло так быстро, что Лука вошел в комнату, когда Мэй уже появилась на свет», – рассказала певица.
Также актриса призналась, что она решила рожать в присутствии сына для того, чтобы в будущем он уважал выбор своей избранницы.
«Я хочу, чтобы тогда, когда Лука захочет стать отцом, он уважал выбор своей партнерши рожать дома или в больнице», – добавила Хилари.
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