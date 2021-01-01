В Украине появится горячая линия поддержки для родителей после родов
Остановитесь, теперь не нужно никуда бежать, можно просто позвонить и проконсультироваться по поводу ухода за младенцем и послеродового восстановления женщины.
Горячая линия поддержки для родителей после родов появится в Украине в июне 2021. Ее запускает общественная организация «Клуб поддержки беременности и материнства Лада». Цель проекта – создание возможности получения бесконтактной, безопасной и бесплатной поддержки и помощи для родителей.
Какие вопросы можно задать по телефонам горячей линии поддержки для родителей после родов?
- послеродовое восстановление женщины,
- психологическая поддержка,
- эндокринология,
- гинекология,
- уход за младенцем,
- грудное вскармливание,
- налаживание сна младенца,
- юридические вопросы.
Этот проект организован в рамках проекту “Европейский Союз для устойчивости гражданского общества в Украине“, который внедряется Isar Ednannia при финансовой поддержке Европейского Союза.
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