В Украине появится горячая линия поддержки для родителей после родов

Остановитесь, теперь не нужно никуда бежать, можно просто позвонить и проконсультироваться по поводу ухода за младенцем и послеродового восстановления женщины.

Горячая линия поддержки для родителей после родов depositphotos.com

Горячая линия поддержки для родителей после родов появится в Украине в июне 2021. Ее запускает общественная организация «Клуб поддержки беременности и материнства Лада». Цель проекта – создание возможности получения бесконтактной, безопасной и бесплатной поддержки и помощи для родителей.

Какие вопросы можно задать по телефонам горячей линии поддержки для родителей после родов?

Горячая линия поддержки для родителей после родов пресс-служба

послеродовое восстановление женщины,

психологическая поддержка,

эндокринология,

гинекология,

уход за младенцем,

грудное вскармливание,

налаживание сна младенца,

юридические вопросы.

Молодые родители с 1 июня 2021 года смогут задать вопросы в таких сферах:

Этот проект организован в рамках проекту “Европейский Союз для устойчивости гражданского общества в Украине“, который внедряется Isar Ednannia при финансовой поддержке Европейского Союза.

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