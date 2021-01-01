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В Украине появится горячая линия поддержки для родителей после родов

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Остановитесь, теперь не нужно никуда бежать, можно просто позвонить и проконсультироваться по поводу ухода за младенцем и послеродового восстановления женщины.
Горячая линия поддержки для родителей после родов
Горячая линия поддержки для родителей после родов
depositphotos.com

Горячая линия поддержки для родителей после родов появится в Украине в июне 2021. Ее запускает общественная организация «Клуб поддержки беременности и материнства Лада». Цель проекта – создание возможности получения бесконтактной, безопасной и бесплатной поддержки и помощи для родителей.

Какие вопросы можно задать по телефонам горячей линии поддержки для родителей после родов?

Горячая линия поддержки для родителей после родов
Горячая линия поддержки для родителей после родов
пресс-служба
Молодые родители с 1 июня 2021 года смогут задать вопросы в таких сферах:

  • послеродовое восстановление женщины,
  • психологическая поддержка,
  • эндокринология,
  • гинекология,
  • уход за младенцем,
  • грудное вскармливание,
  • налаживание сна младенца,
  • юридические вопросы.

Этот проект организован в рамках проекту “Европейский Союз для устойчивости гражданского общества в Украине“, который внедряется Isar Ednannia при финансовой поддержке Европейского Союза.

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Теги: роды, грудное вскармливание, уход за младенцем, восстановленеи после родов
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Источник: ivonа bigmir)net

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