Анастасия Приходько показала новорожденного ребенка
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Популярная исполнительница Анастасия Приходько на своей странице в Инстаграм опубликовала фото из роддома. На кадре знаменитость запечатлена без макияжа, лежа на больничной койке, с малышом на руках.
Под публикацией артистка написала так:
«Развенчаю мифы❤️ Уже родила 🙌
Вот он мамин любимый человечек😍».
Стоит отметить, что пол ребенка звезда держит в секрете.
Поклонники восхитились милым кадром, и осыпали Анастасию поздравлениями с рождением ребенка:
«Поздравляю! Здоровья и спокойных ночей».
«Поздравляю!!!! Здоровья, Мира и счастья малышу и Вам, Настя!»
«С рождением крошки! Счастья и здоровья!💐»
Напомним, что Анастасия воспитывает двоих детей: 11-летнюю дочь Нанну, которую родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава, и 6-летнего сына Гордея от второго супруга, бизнесмена Александра.
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