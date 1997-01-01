Анастасия Приходько показала новорожденного ребенка

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась с подписчиками редким снимком.

Анастасия Приходько instagram.com/prikhodko_official1

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Популярная исполнительница Анастасия Приходько на своей странице в Инстаграм опубликовала фото из роддома. На кадре знаменитость запечатлена без макияжа, лежа на больничной койке, с малышом на руках.

Под публикацией артистка написала так:

«Развенчаю мифы❤️ Уже родила 🙌

Вот он мамин любимый человечек😍».

Стоит отметить, что пол ребенка звезда держит в секрете.

Поклонники восхитились милым кадром, и осыпали Анастасию поздравлениями с рождением ребенка:

«Поздравляю! Здоровья и спокойных ночей». «Поздравляю!!!! Здоровья, Мира и счастья малышу и Вам, Настя!» «С рождением крошки! Счастья и здоровья!💐»

Напомним, что Анастасия воспитывает двоих детей: 11-летнюю дочь Нанну, которую родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава, и 6-летнего сына Гордея от второго супруга, бизнесмена Александра.

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