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Анастасия Приходько показала новорожденного ребенка

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась с подписчиками редким снимком.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько
instagram.com/prikhodko_official1

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Популярная исполнительница Анастасия Приходько на своей странице в Инстаграм опубликовала фото из роддома. На кадре знаменитость запечатлена без макияжа, лежа на больничной койке, с малышом на руках.

Под публикацией артистка написала так:

«Развенчаю мифы❤️ Уже родила 🙌
Вот он мамин любимый человечек😍».

Стоит отметить, что пол ребенка звезда держит в секрете.

Поклонники восхитились милым кадром, и осыпали Анастасию поздравлениями с рождением ребенка:

«Поздравляю! Здоровья и спокойных ночей».

«Поздравляю!!!! Здоровья, Мира и счастья малышу и Вам, Настя!»

«С рождением крошки! Счастья и здоровья!💐»

Напомним, что Анастасия воспитывает двоих детей: 11-летнюю дочь Нанну, которую родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава, и 6-летнего сына Гордея от второго супруга, бизнесмена Александра.

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Теги: Анастасия Приходько, новорожденные дети звезд, фото, новости, инстаграм
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Источник: ivonа bigmir)net

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