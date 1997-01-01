33-летняя фэшн-блогер Кьяра Ферранья поделилась с подписчиками радостной новостью.

Кьяра Ферраньи стала мамой во второй раз instagram.com/chiaraferragni

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Дизайнер Кьяра Ферранья на своей странице в Инстаграм опубликовала счастливое фото с новорожденной малышкой. У знаменитости и ее мужа Федерико Лючия, более известного как рэпер Fedez, родилась дочь, которую они назвали Витторией.

Под трогательным снимком, где Кьяра держит малышку на руках, звезда написала так:

«23 марта 2021 г. Наша Виттория».

О своей беременности итальянка сообщила в октябре прошлого года. На протяжении всего интересного положения Ферранья делилась с многомиллионной аудиторией информацией о том, как чувствует себя, показывала фото УЗИ. За жизнью девушки следят 22,9 миллионов подписчиков. Кьяра входит в число самых знаменитых модных блогеров в мире.

Напомним, что Кьяра и ее супруг Федерико воспитывают сына Леона, которому 19 марта исполнилось три года.

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