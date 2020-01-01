Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Первое фото малыша: Эмили Ратаковски родила первенца

Комментариев: 0
29-летняя американская модель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками радостной новостью.

Эмили Ратаковски родила первенца
Эмили Ратаковски родила первенца
instagram.com/emrata

Читай также: В начале карьеры и сейчас: Как изменилась внешность Веры Брежневой

Популярная супермодель Эмили Ратаковски на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательный снимок. На кадре знаменитость запечатлена с новорожденным малышом на руках. Они с супругом Себастьяном Бир-Макклардом невероятно счастливы стать родителями.

«Сильвестр Аполлон Бир теперь с нами. Он появился на свет 8 марта в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни», –  написала Эмили.

Сын модели родился 8 марта, однако она сохранила интригу на несколько дней, прежде чем рассказать об этом публично.

Напомним, что ранее Эмили признавалась, что не планирует узнавать пол ребенка и хочет вырастить его в нейтральной гендерной среде.

«Мы не узнаем пол ребёнка, пока ему не исполнится 18 лет, и он сам не расскажет нам об этом», - рассказывала Ратаковски.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Эмили Ратаковски, Эмили Ратаковски 2020, Эмили Ратаковски модель, Эмили Ратаковски фото, Эмили Ратаковски роды, Эмили Ратаковски инстаграм, Эмили Ратаковски новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь