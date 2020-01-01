Первое фото малыша: Эмили Ратаковски родила первенца

29-летняя американская модель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками радостной новостью.

Эмили Ратаковски родила первенца instagram.com/emrata

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Популярная супермодель Эмили Ратаковски на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательный снимок. На кадре знаменитость запечатлена с новорожденным малышом на руках. Они с супругом Себастьяном Бир-Макклардом невероятно счастливы стать родителями.

«Сильвестр Аполлон Бир теперь с нами. Он появился на свет 8 марта в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни», – написала Эмили.

Сын модели родился 8 марта, однако она сохранила интригу на несколько дней, прежде чем рассказать об этом публично.

Напомним, что ранее Эмили признавалась, что не планирует узнавать пол ребенка и хочет вырастить его в нейтральной гендерной среде.

«Мы не узнаем пол ребёнка, пока ему не исполнится 18 лет, и он сам не расскажет нам об этом», - рассказывала Ратаковски.

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