Чем отличается частный роддом от ведомственных учреждений.

Рожать в платном или коммерческом роддоме – это популярная в последние годы практика. И дело не в том, что государственные клиники для будущих мам и рожденных малышей – это якобы плохо и непрофессионально. Скорее, нюанс в другом: в платном роддоме к роженице будут относиться индивидуально, внимательно, а пребывать она будет в комфорте и почти «домашней атмосфере».

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Партнерские роды

Одна из особенностей родов в платном роддоме – это возможность рожать так, как хочется. В известных пределах, разумеется. Однако если мама захочет присутствия мужа или партнера, ему не запретят находиться рядом и держать за руку. Будущей маме позволят выбрать удобное положение, консультируясь с врачом.

Кресла, скорее всего, будут более современными и комфортными, а перечень медицинских услуг – более инновационным и широким. Желательно отдавать предпочтением тем роддомам, у которых есть не только родильные залы и палаты, но и свои лаборатории, отделения неонатологии, отделения выхаживания недоношенных и так далее.

После родов

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Несмотря на то, что роды – это волнительный процесс, первые дни после появления малыша на свет тоже очень важны. И хорошо, если в это время мама и папа будут вместе, им подскажут и помогут, как правильно кормить, как восстановиться маминому организму. Возможно, до или после родов понадобится помощь профильного психолога, который поможет справиться с волнением и безосновательными страхами.

Тот факт, что вы находитесь на платном лечении, позволит вам вызывать врача оперативно и по первому требованию. Роддомы, которые заинтересованы в том, чтобы к ним вернулись рожать еще и еще раз, предоставляют высокий уровень сервиса и соответствующее обстановке внимание.

Частный роддом: ненужная роскошь или реальная необходимость пресс-служба

Обо всем уже подумали

До и после родом маме и малышу будут нужны многие вещи – от одежды до гигиенических принадлежностей. В хороших платных роддомах мать и ребенка окружают не только вниманием, но и необходимым минимумом вещей, за которыми не нужно отправлять отца в аптеку или везти их из дома.

В платных учреждениях, как правило, сбалансированное питание, отдельные палаты с душем и своим туалетом (зависит от уровня палаты), более спокойная, почти домашняя атмосфера.

Заключение

Выбирайте частный роддом Киев или в другом городе, руководствуясь важными критериями. Первый – это персонал, опыт и квалификация врачей, акушеров. Второй – оснащение для естественных родов, интенсивной терапии или даже реанимации, выхаживания недоношенных или кесарева сечения.

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Второстепенные, но также важные требования к частному роддому – это обстановка в палатах, питание, внимание к маме, малышу и папе (партнеру) на всех этапах. Частично оценить роддом можно, прочитав информацию на его официальном сайте или из независимых отзывов на сторонних ресурсах.

Стоимость услуг – также не последний фактор. Конечная стоимость складывается из разных факторов и зависит, как от индивидуальных особенностей родов, так и индивидуальных требований к комфорту.

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