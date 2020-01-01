Роды – это очень серьезный и долгожданный процесс, который все беременные в одинаковой степени и ожидают и бояться.

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Современная медицина делает все возможное, чтобы облегчить женщине боль и помочь родить малыша как можно легче и безопаснее. Кроме того, большинство женщин прибегают и к более старым способам рождения ребенка, в частности, к родам в воде. В этой статье Ivona расскажет, какие есть плюсы и минусы такого метода и даст рекомендации будущим мамам, которые помогут им во время родового процесса.

Роды в воде наиболее популярные в Великобритании – таким путем в этой стране рождается более двадцати тысяч малышей. Но, при этом необходимо учитывать тот факт, что роды в воде должны проходить в специальных бассейнах медицинских клиник и под присмотром квалифицированных специалистов.

Существует два способа проведения родов в воде:

Когда женщина находится в воде весь период схваток, а в период потуг - вне воды. Когда женщина находится в воде как во время схваток, так и во время непосредственного рождения ребенка.

Плюсы и минусы родов в воде pinterest

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В любом случае вода немного помогает женщине перенести боль и уменьшает другие неприятные ощущения, возникающие в период родоразрешения. При родах в воде давление на головку младенца при прохождении его через родовые пути значительно уменьшается, что способствует снижению риска родовой травмы. Также в воде роженице намного легче принять удобную ей позу, расслабить мышцы бедер, живота и спины, и немного снять напряжение и усталость, что в свою очередь предотвращает возникновение разрывов и травм у роженицы. Вода дает женщине возможность быть более пластичной, что также облегчает процесс рождения ребенка.

Еще некоторые положительные характеристики родов ребенка в воде:

вода увеличивает энергию женщины;

помогает расслабиться и успокоится;

вода уменьшает вес тела женщины, что способствует более эффективному сокращению матки и улучшению кровообращения;

вода заставляет промежность быть более упругой и расслабленной, что уменьшает частоту и тяжесть разрывов;

вода часто помогает снизить кровяное давление у роженицы;

при родах в воде ребенок попадает в привычную для него обстановку и это уменьшает уровень стресса для малыша при рождении.

Однако многие врачи выступают против родов в воде и утверждают, что это чревато многими опасностями как для мамы, так и для малыша.



Плюсы и минусы родов в воде pinterest

Недостатки родов воде:

Есть риск инфицирования из-за отсутствия стерильности воды, куда рождается малыш.

Есть риск аспирации (попадания воды в легкие) новорожденного так, как некоторые дети начинают вдыхать воздух сразу после рождения, до момента, когда их вытянут с воды.

Теплая вода снижает свертываемость крови, что может привести к увеличению кровопотери и риску развития кровотечений в послеродовом периоде.

Недостаточный уровень контроля состояния ребенка и родовых путей. Врач не сразу сможет заметить начавшееся кровотечение и оказать помощь своевременно.

Иногда вода способствует ослаблению или даже прекращению родовой деятельности из-за чрезмерного расслабления мышц.

Рекомендации для рожениц при любом способе родов, чтобы уменьшить боль во время схваток:

Активные движения

Во время активной фазы первого периода схваток, надо принять комфортное положение. Для этого отлично подойдет обычная ходьба. Ходить нужно в спокойном размеренном темпе, периодически отдыхая и потом снова возобновляя движение. Кроме того, многим роженицам помогают уменьшить болевые ощущения плавные танцевальные движения.

Фитбол

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Сидя на большом пружинистом мяче, роженица занимает вертикальное положение, что способствует лучшему раскрытию шейки матки и позитивно влияет на рефлексогенные зоны, что значительно уменьшает болезненность схваток. С помощью фитбола можно принимать различные удобные и расслабляющие позы: качаться, вращать тазом, слегка пружинить, перекатываться из стороны в сторону.



Плюсы и минусы родов в воде Pinterest

Расположение живота в “подвешенном” состоянии

Часто во время усиления схваток врачи советуют принимать позы, в которых живот будет находиться как бы в «подвешенном» состоянии. Таким образом вес матки будет меньше давить на крупные кровеносные сосуды, что, следовательно, улучшит маточно-плацентарный кровоток. Это также будет способствовать снижению нагрузки с позвоночника, что очень важно, в частности, для тех рожениц, у которых имеются проблемы со спиной. Можно просто наклониться вперед и упереться в какую-нибудь опору – стол, стул, кровать. В партнерских родах можно также использовать позы, позволяющие переносить вес тела на партнера.

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Роды – процесс болезненный. Однако, уровень боли в большой мере зависит от восприимчивости и настроя будущей мамы. В процессе родов вырабатываются эндорфины, которые способствуют снижению порога восприятия и помогают не заострять внимание на болевых ощущениях. Поэтому постарайтесь настроится как можно позитивнее и сосредоточьтесь на мысли о том, что очень скоро на свет появится самый дорогой вашему сердцу и любимый человечек.

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