Как удалить клеща: пошаговая инструкция

Защита от клещей: узнайте, как правильно извлечь клеща и что делать при укусе.

Укус клеща – вещь неприятная и достаточно частая, если вы выбрались на природу. Клещ у собаки, ребенка, мужа или же у вас самой – это испорченное настроение и куча мороки, как от него избавиться. О том, как вытащить клеща и что делать дальше, если вас или ребенка укусил клещ, знают не все.

Читайте на Ivona, как предусмотреть защиту от клещей, что делать, если укусил клещ, и куда обращаться за помощью.

Укус клеща – меры предосторожности

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К сожалению, помимо непосредственно самого укуса клещ несет еще и опасные инфекции, которые попадают в ранку. В частности – энцефалит. Поэтому, отправляясь на прогулку, обязательно предусмотрите элементарные средства от клещей:

легкая и практичная одежда, кепки и обувь, закрывающая тело, особенно шею, руки, ноги, голову;

возьмите с собой репелленты для обработки от клещей: спрей, распылитель от насекомых, капли от клещей и т.д.;

периодически осматривайте себя и ребенка: особенно зоны шеи, подмышек, под коленями, живот, спину.

Как вытянуть клеща

Если вампир еще не успел присосаться, быстро снимите его и уничтожьте – бросьте в огонь или в кипяток, а руки и кожу тщательно вымойте.

Если же клещ все-таки укусил, придется его вытаскивать. Но не спешите выдирать его как можно быстрее. В этом случае вы рискуете, что в ранке останется его голова, и тогда симптомы укуса клеща будут плачевными – ранка нагноится и будет долго болеть.

Если вы не уверены в собственных силах и боитесь извлечь клеща самостоятельно – отправляйтесь в травмпункт. Если все же решили сделать это сами – руководствуйтесь простой инструкцией.

Инструкция по удалению клеща

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