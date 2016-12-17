Куда пойти с ребенком на выходных 14-15 марта 2020: Лучшие парки Киева

Пока в Киеве продолжается карантин - на выходных мы с вами не сможем посещать ивенты и тусовки, а потому предлагаем узнать, где в Киеве можно погулять на свежем воздухе.

Куда пойти с ребенком: Лучшие парки Киева instagram.com/childofluc1fer

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Со вчерашнего дня, 12 марта 2020, в столице Украины в связи с опасностью распространения китайского коронавируса объявлен карантин в рамках которого в Киеве отменили все увеселительные мероприятия и кинопоказы. Поскольку до конца месяца киевляне и гости города не смогут посетить места массового скопления народа, то наша постоянна рубрика “Куда пойти на выходных“ временно превращается в ТОП-7 киевских парков, в которых можно погулять в уикенд. Напоминаем также, что во время карантина стоит быть аккуратнее и соблюдать меры предосторожности - чаще мыть или обрабатывать дезинфектором руки и проветривать помещение.

О правилах поведения во время карантина можно прочитать тут.

Также в перечень рекомендаций специалистов входят длительные прогулки на свежем воздухе - потому предлагаем узнать, где в Киеве можно погулять - одному или с семьей.

Итак, где на выходных 14-15 марта 2020 можно погулять в Киеве с ребенком:

Парк Киевского политехнического института

Этот парк был заложен в 1903 году. 113 лет назад! Невероятно, правда?

В небольшом, уютном и полном зелени парке возле одного из самых красивых вузов Украины, Киевского политехнического института, приятно отдохнуть в любое время суток. Это место напоминает западные кампусы, которые нам известны лишь благодаря американским сериалам.

парки Киева, Парк КПИ Фото: Марина Головнева

Парк довольно небольшой. Он находится рядом с метро и остановками общественного транспорта.

Безусловным его “плюсом“ является чистота и ухоженность – практически нигде не видно мусора, дорожки для прогулок в хорошем состоянии, а лавочки отремонтированы.

Наличие туалетов: в парке их нет, но рядом со станцией метро находятся несколько кафе, в которых есть туалеты.

Аттракционы: на территории парка их нет, но прямо через дорогу – Киевский зоопарк, где вы с малышом можете и покататься, и познакомится с миром животных!

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Безопасность: парк безопасный, но рядом находится станция метро, вокруг которой собирается не всегда приличная публика.

Расположение: очень удобно добираться – в трех минутах ходьбы – станция метро “Политехнический институт“ (проспект Победы, Святошинский район).

Пушкинский парк

Этому парку более ста лет. На входе в парк вас с малышом встретит памятник А.С.Пушкину. Именно в честь этого русского поэта он и назван.

С самого начала отличительной чертой этого парка стало то, что он был обустроен для прогулок на автомобилях и верхом. Для этого там были сделаны две широкие аллеи, которые сегодня соединяют Дегтяревскую улицу и проспект Победы. Также тут есть большой стадион.

куда пойти с ребенком в Киеве, Пушкинский парк Фото: Марина Головнева

Интересно, что большинство деревьев в парке были высажены в 1902 году, в честь чего был организован городской праздник с угощениями. Зелень высаживали ученики гимназий и училищ города. Каждый из них мог посадить дерево, а затем ухаживать за ним.

В этом году на территории парка открылся долгожданный Арт-Пикник Славы Фроловой, который еще в прошлом году проходил на территории ВДНХ. Тут представлено 16 направлений: дети, арт, спорт, музыка, кулинария, фестивали и ярмарки, литература, интересные встречи, кино, театр, международное, хендмейд, образовательное, золотой возраст, доброе дело.

Чистота: в целом – довольно чисто, но не все участки расчищено от сухих веток, а кое-где есть мусор.

Наличие туалетов: на территории есть платные туалеты.

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Аттракционы: аттракционов в парке нет, но есть стадион с футбольными воротами и баскетбольными сетками.

Безопасность: довольно безопасный парк, однако рядом сейчас проходит стройка – вечерами могут ходить не совсем трезвые строители.

Расположение: удобное, станция метро “Шулявская“ в 3 минутах ходьбы, “Политехнический институт“ – в семи (площадь Победы, 40, Святошинский район).

Пейзажная аллея

Знаменитая Пейзажная аллея находится в исторической части Киева. На входе на площадку детей и взрослых встречает дружелюбной улыбкой мальчик Окешка, который ждет маленьких посетителей.

На фасаде здания, к которому примыкает площадка, расположились загадки на музыкальную тему и сказочные персонажи, которые изображают подсказки к заданиям. На детской площадке поселилась мышка, которая приглашает любознательных деток в свой домик.

Куда пойти с ребенком: Лучшие парки Киева instagram.com/childofluc1fer

В новом сквере открытом на Пейзажной аллее можно полюбоваться фонтанами со слоником и зебрами, 30-метровой кошкой-сороконожкой, а также посидеть на лавочках выполненных в форме кролика, вороны и кота.

Тут также вы с малышом можете встретить Маленького принца и увидеть необычайные горки!

Чистота: довольно чисто.

Наличие туалетов: на территории нет.

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Аттракционы: отсутствуют

Безопасность: рядом с аллеей расположены жилые дома, поэтому район довольно безопасный.

Расположение: находится на ул. Большая Житомирская (возле станции метро “Золотые ворота“, от нее пешком идти 20-30 минут).

Мариинский парк

Этот парк считается одним из самых красивых в Киеве. Не столь важно, какая погода или какое время года! Мариинский парк – прекрасен всегда.

Практически в самом начале парка находится красивый фонтан, где очень приятно отдохнуть во время жары. Вокруг фонтана стоят лавочки, и практически всегда можно найти свободное место, чтобы посидеть.

Мариинский парк map.kiev.ua

Дальше по аллее вы с малышом выйдете к Мариинскому дворцу и смотровой площадке.

Если пойти прямо, то выйдете к Мосту Любви, сплошь завешенном замочками и ленточками “на долгую память“. Это одна из киевских традиций: считается, что если на мост повесить узелок (а еще лучше – замочек), ваша любовь будет такой же крепкой.

После Моста Любви вы пройдете по очень красивым аллеям. Справа в этой части парка находится музей Воды, который пользуется большой популярностью среди малышей.

Около музея находится “танцующий фонтан“, струйки воды достаточно точно “танцуют“ под звуки классической музы. Это нужно увидеть!

Справа, напротив музея, есть еще одна смотровая площадка, уже поменьше. Там можно с удовольствием посидеть и полюбоваться видом на Левый берег столицы.

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Дальше вы с ребенком можете спуститься к Европейской площади и луна-парку под “Радугой“ или пройти вправо по аллее и увидите кукольный театр, одно из самых интересных строений Киева.

Чистота: так как рядом находится Верховная Рада Украины, то здесь постоянно чисто.

Наличие туалетов: на территории есть бесплатные.

Аттракционы: отсутствуют.

Безопасность: несмотря на то, что это центр Киева и рядом расположены административные учреждения, здесь не всегда безопасно.

Расположение: очень удобное – от Мариинского парка в пяти минутах ходьбы – станция метро “Арсенальная“, а с другой стороны сквера, от Крещатого парка – в семи минутах “Майдан Независимости“.

Парк имени Тараса Шевченко

Этот парк расположен возле одного из самых красивых и самых лучших вузов страны – Киевского национального университета имени Т.Шевченко.

Он, пожалуй, самый благоустроенный и самый маленький из всех парков.

парк имени Шевченко kievvlast.com.ua

Парк был открыт в 1890 году и назвали его сначала Университетским, а с 1896 года – Николаевским.

На территории современного парка размещен фонтан в форме Черного моря; есть место, где много лет собираются шахматисты-аматоры; и находится самый старый в городе общественный туалет, построенный еще до революции.

Для детей построена отличная и весьма популярная площадка. Также на территории парка можно покататься на пони, съесть мороженое или блинчики. На выходных тут устраивают массовые танцы или занятие йогой.

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Чистота: чисто.

Наличие туалетов: есть платный туалет.

Аттракционы: нет.

Безопасность: несмотря на центр города, одной с ребенком лучше ночью здесь не гулять.

Расположение: находится на ул. Терещенковская, 24: в трех минутах ходьбы – станция метро “Льва Толстого“, в пяти минутах – “Университет“ и “Театральная“.

Парк имени Максима Рыльского

Территория парка является частью естественного леса, который окружал Киев с юга. В 1957 году на базе существующего лесного массива заложен Голосеевский парк, названный именем выдающегося украинского поэта Максима Рыльского.

На территории есть много спортивных и детских площадок, библиотека, аттракционы.

парк имени Максима Рильского wff44.org.ua

Попав в этот парк, вы с малышом окажетесь будто в другой реальности: вокруг много зелени и озер.

Интересно, что можно взять на прокат лодку или катамаран и прокатится по озеру. Это прекрасный вариант для семейного отдыха.

Также тут обитают утки и белки, которые с годами стали почти ручными.

Чистота: не совсем чисто.

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Наличие туалетов: нет.

Аттракционы: есть колесо обозрения и несколько аттракционов, но в не очень хорошем состоянии.

Безопасность: парк достаточно большой, даже переходит в лес, поэтому некоторые его части нельзя назвать вполне безопасными

Расположение: пр. 40-летия Октября, 87: прямо напротив одного из входов в парк находится станция метро “Голосеевская“.

Певческое поле

Это “открытое пространство“ – место для концертов и фестивалей. Ежегодно тут также проводятся выставки цветов.

Возле этого места расположен музей Великой Отечественной войны, а также экспозиция танков, которая пользуется большой популярностью среди малышей.

Певческое поле kyiv.ridna.ua

Тут же можно увидеть Родину-мать, которая охраняет столицу Украины. Ну и, конечно же, полюбоваться широким и прекрасным Днепром!

Недалеко от Певчего поля находится Киево-Печерская лавра, множество интересных музеев, Мыстецький Арсенал.

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Для семейного отдыха это место вполне подойдет, чтобы скрасить будни или выходные.

Чистота: одно из самых чистых мест столицы.

Наличие туалетов: нет.

Аттракционы: нет.

Безопасность: относительно.

Расположение: от станции метро “Арсенальная“ на любой маршрутке или троллейбусе, который идет в сторону лавры или музея Великой Отечественной войны.

Ранее мы писали, сколько продлится карантин в Украине.

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