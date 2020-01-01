Празднуем День семьи, любви и верности: афоризмы о семье.

15 мая празднуется Международный день семьи. Ivona предлагает вам вспомнить оригинальные афоризмы о самых родных людях на планете.

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Праздник берет свое начало в 1989 году. Именно тогда Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 1994 год Международным годом семьи.

Таким образом пытались повысить роль семьи в обществе, подчеркнуть важность полных семей, побудить людей к усыновлению, созданию домов семейного типа, обратить внимание на ответственность в семьях.



Международный день семьи: Цитаты известных людей о семейных ценностях pinterest.com

Позже, 20 сентября 1993 года, в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН был введен Международный день семьи, который ежегодно 15 мая.

Тогда Организации Кофи Аннан заявил, что, когда попираются основные права одной семьи, единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.

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Сейчас эти вопросы актуальны тоже. Социологи выяснили, что в современных семьях супруги проводят наедине не более 4 минут в день.

Также напоминаем, что в Украине есть есть свой собственный День семьи, который официально отмечается ежегодно 8 июля.



Международный день семьи: Цитаты известных людей о семейных ценностях pinterest.com

Международный день семьи 2019: цитаты и афоризмы о семье

Семья - это самое важное, что есть в мире. Если у вас нет семьи, считайте, что у вас нет ничего. Семья - это самые прочные узы всей вашей жизни. Джонни Дэпп

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Для создания семьи достаточно полюбить. А для сохранения - нужно научиться терпеть и прощать. Мать Тереза



Муж с женой должны быть подобны руке и глазам: когда руке больно - глаза плачут, а когда глаза плачут - руки вытирают слезы. Японская пословица



Международный день семьи: Цитаты известных людей о семейных ценностях pinterest.com

Не существует в мире места милее, чем родной дом. Цицерон

В семейной жизни самый важный винт - это любовь. Чехов А. П

От наших родителей мы получили величайший и бесценный дар - жизнь. Они вскормили и взрастили нас, не жалея ни сил, ни любви. И теперь, когда они стары и больны, наш долг - вылечить и выходить их! Леонардо да Винчи

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В семейной жизни надо считаться с мыслями, убеждениями, чувствами, стремлениями любимого человека. Храня свое достоинство, надо уметь уступать друг другу. Сухомлинский В. А.

Мой папа не был идеалом - вспыльчивый, нетерпимый. Но он научил меня одной важной вещи: семья - главное в жизни. Если кому-то из близких нужна помощь, бросай все и помогай, чем можешь и не можешь. Адам Сэндлер

Перед тем как вступить с кем-то в брак, убедись, что смеетесь над одним и тем же. Д. Сэлинджер



Международный день семьи: Цитаты известных людей о семейных ценностях pinterest.com

Рядовой человек, который счастлив в браке, намного счастливее гения, живущего в одиночестве. Дейл Карнеги



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Семья - это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего большого человеческого общества. Феликс Адлер

Всякая социальная доктрина, пытающаяся разрушить семью, негодна и, кроме того, неприменима. Семья - это кристалл общества. Виктор Гюго

Без семьи человек один в мире и дрожит от холода. Андре Моруа

Ранее мы рассказывали, у кого именины 15 мая.

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