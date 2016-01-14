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Как правильно посевать на Старый Новый год

Комментариев: 13
Посевать начинают с утра 14 января. Раньше особенно ценились посевальщики, которые приходили пораньше.
Как правильно посевать на Старый Новый год
Как правильно посевать на Старый Новый год
pinterest.com

Посевание  на Старый Новый год - давний обряд, который проводили наши предки, чтобы увеличить урожай в следующем году. Сейчас посевальники преследуют другие цели, но традиции остаются традициями. Посевальщики ходят от дома к дому, желая хозяевам всего наилучшего. О том, как же правильно посевать и какие традиции следует соблюдать, расскажет Ivona.

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Что должны иметь при себе посевальщики?

Во-первых, хорошее настроение и добрые помыслы. Во-вторых, рукавицы, которые наполняют зерном. Это не обязательно должна быть пшеница, можно брать ячмень, рожь и даже рис.  Вместо рукавиц можно использовать тканевые мешочки.

Как правильно посевать на Старый Новый год
Как правильно посевать на Старый Новый год
pinterest.com

Как происходит посевание

Компания добрых молодцев (а посевать ходят исключительно мальчики и мужчины) спрашивают позволения на посевание. Если хозяева соглашаются, ребята начинают посевать - рассыпать по комнате зерно и петь или рассказывать посевалки. Зерно, которым посевают, нельзя выметать до заката солнца.

Принято считать, что первый посевающий приносит в дом счастье и благополучие, поэтому посевать начинали с собственного жилища, за что родители одаривали любимое чадо деньгами. Дальше шли к родственникам, соседям, односельчанам. 

Как правильно посевать на Старый Новый год
Как правильно посевать на Старый Новый год
pinterest.com

Обычно посевальщиков угощают выпечкой, сладостями, фруктами, иногда дают деньги. 

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Несколько посевалок на Старый Новый год: 

Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и Старый Новый Год -
Все равно добро несет!
Мы желаем по старинке
Плодовитости - скотинке,
Теплой будки - собачонку,
Блюдца молока - котенку,
Горсть пшеницы - петушку,
Девку красную - дружку,
Деток малых - папе с мамой,
Бабушке - внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок!

***

Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле - копнами,
На столе - пирогами!

Как правильно посевать на Старый Новый год
Как правильно посевать на Старый Новый год
pinterest.com

***

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Сію, сію, засіваю
З Новим Роком Вас вітаю!
Сію щедро із долоні,
По долівці по ослоні
Засіваю Вашу Xату
Будьте радісні й багаті!
Сію густо перехресно
На добробут людям чесним.
Промовляю з кожним кроком
З Новим Щастям, з Новим Роком!

Ранее мы рассказывали, что приготовить на Старый Новый год.

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Теги: Как правильно посевать на Старый Новый год, как посевать на старый новый год, посевалки, старый новый год 2020
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (13)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  05.01.2018, 19:35
Оценка:  0
гость
Посевать*
гость  (аноним)  05.01.2018, 19:34
Оценка:  0
гость
А когда девки будут посещать?!
гость  (аноним)  31.12.2017, 13:15
Оценка:  0
гость
Скоро украинцы всей страной будут ходить по России и посевать
гость  (аноним)  31.12.2017, 13:13
Оценка:  0
гость
Слава Украини
Андро  (аноним)  14.01.2017, 21:44
Оценка:  0
Андро
Немає таких "посівалок" ні по-руськи, ні по-українськи. Івона - профанатор і продуцент вірусів.
гость  (аноним)  14.01.2017, 17:41
Оценка:  0
гость
правильно дома сидеть а не попрошайничать
гость  (аноним)  13.01.2017, 21:34
Оценка:  -2
гость
Говнюшечка эти посералки несмейте блокировать гавнюшечки тупенькие я с вами был ласков пока. !
() ()
@#%@$#%$#$@$
андрей  (аноним)  12.01.2017, 17:49
Оценка:  +1
андрей
А в полі, полі сам Господь ходив,

Сам Господь ходив, жито породив,

Жито-пшеницю, всяку пашницю.

Діва Марія за Ним ходила,

За Ним ходила, Його просила:

А вроди, Боже, жито-пшеницю,

Жито-пшеницю, всяку пашницю!

Сію, вію, посіваю,
З Новим роком поздоровляю!
Многая літа!
гость  (аноним)  12.01.2017, 17:43
Оценка:  -1
гость
там не столько Украинский язык а больше Старо Руский.
казарма    14.01.2016, 07:12
Оценка:  0
казарма
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!

спасибо
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