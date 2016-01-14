Посевать начинают с утра 14 января. Раньше особенно ценились посевальщики, которые приходили пораньше.

Как правильно посевать на Старый Новый год pinterest.com

Посевание на Старый Новый год - давний обряд, который проводили наши предки, чтобы увеличить урожай в следующем году. Сейчас посевальники преследуют другие цели, но традиции остаются традициями. Посевальщики ходят от дома к дому, желая хозяевам всего наилучшего. О том, как же правильно посевать и какие традиции следует соблюдать, расскажет Ivona.

Читай также: Старый Новый год: Традиционные и прикольные посевалки для детей

Что должны иметь при себе посевальщики?

Во-первых, хорошее настроение и добрые помыслы. Во-вторых, рукавицы, которые наполняют зерном. Это не обязательно должна быть пшеница, можно брать ячмень, рожь и даже рис. Вместо рукавиц можно использовать тканевые мешочки.

Как правильно посевать на Старый Новый год pinterest.com

Компания добрых молодцев (а посевать ходят исключительно мальчики и мужчины) спрашивают позволения на посевание. Если хозяева соглашаются, ребята начинают посевать - рассыпать по комнате зерно и петь или рассказывать посевалки. Зерно, которым посевают, нельзя выметать до заката солнца.

Принято считать, что первый посевающий приносит в дом счастье и благополучие, поэтому посевать начинали с собственного жилища, за что родители одаривали любимое чадо деньгами. Дальше шли к родственникам, соседям, односельчанам.

Как правильно посевать на Старый Новый год pinterest.com

Обычно посевальщиков угощают выпечкой, сладостями, фруктами, иногда дают деньги.

Читай также: Лучшие щедровки в Старый Новый год: Тексты песен на украинском языке

Несколько посевалок на Старый Новый год:

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и Старый Новый Год -

Все равно добро несет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости - скотинке,

Теплой будки - собачонку,

Блюдца молока - котенку,

Горсть пшеницы - петушку,

Девку красную - дружку,

Деток малых - папе с мамой,

Бабушке - внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле - копнами,

На столе - пирогами!

Как правильно посевать на Старый Новый год pinterest.com

***

Читай также: Старый Новый год: Что должно быть на столе?

Сію, сію, засіваю

З Новим Роком Вас вітаю!

Сію щедро із долоні,

По долівці по ослоні

Засіваю Вашу Xату

Будьте радісні й багаті!

Сію густо перехресно

На добробут людям чесним.

Промовляю з кожним кроком

З Новим Щастям, з Новим Роком!

Ранее мы рассказывали, что приготовить на Старый Новый год.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.