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Щедрівки українською мовою для дітей

Комментариев: 12
Выбирайте лучшие щедривки на украинском языке для детей.
Щедрівки українською мовою для дітей
Щедрівки українською мовою для дітей
depositphotos.com

Пусть малыши будут ближе к традициям. Щедруя, дети желают хозяевам дома крепкого здоровья, хорошего урожая и благополучия

Щедрівки українською мовою:

Щедрий вечір всім нам, щаслива година,
Породила Діва Предвічного Сина:
Ладо, Ладо, Ладо!
Всім на світі радо:
Щедрий вечір на землі!
Не в пишний палатах Бога породила,
А в біднім вертепі Господа повила.
Ладо, Ладо, Ладо!
Всім на світі радо:
Щедрий вечір на землі! 

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***
Там за садом зоря всходить,
Щедрий вечір, добрий вечір.
Там Марися в сукні ходить,
Щедрий вечір, святий вечір.
– Ой Марисю, Марисенько,
Хто ж тя прибрав хорошенько?
– Прибрав мене мій батенько,
Щедрий вечір, святий вечір.

Там за садом зоря всходить,
Там Марися в сукні ходить,
Щедрий вечір, святий вечір.
– Ой Марисю, Марисенько,
Хто ж тя прибрав хорошенько?
– Прибря мя моя мати,
Добрий вечір, святий вечір.

***
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на весь вечір!
 
Прилетіла щедрівочка,
Сіла собі край оконця:
 
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару.
 
Там корови отелились,
Два бичечки народились.
 
Вони гарні й прехороші,
Як виростуть, будуть гроші.
 
Добрий вечір!

*** 

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Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:

“Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару, –
Там овечки покотились,
А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей,
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва“.

***
Щедрик-ведрик,
Дай вареник,
Щедрик-ведрик,
Сивий веприк.
Із колосочка –
Жита мисочка,
Із сніпочка -
Ціла бочка.
Мені – млинець,
Грудочка кашки,
Пару яєць.

***
Щедрівка

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Ой чи є, чи нема пан господар вдома,
Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома?

Ой є він, є, сидить поконець стола,
Щедрий вечір, добрий вечір, сидить поконець стола.

А на тім столику три келішки стоять,
Щедрий вечір, добрий вечір, три келішки стоять.

З першого келіха п'є Пречиста Діва,
Щедрий вечір, добрий вечір, п'є Пречиста Діва.

З другого келіха сам Господь ужива,
Щедрий вечір, добрий вечір, сам Господь ужива.

З третього келіха сам господар ужива,
Щедрий вечір, добрий вечір, сам господар ужива.

Ранее мы писали, можно ли купать детей в проруби. 

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Теги: Щедрівки українською мовою, щедривки на украинском языке, Старый Новый год 2020
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (12)
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ніка  (аноним)  12.01.2019, 18:15
Оценка:  0
ніка
норм
Нюнюта  (аноним)  08.01.2018, 18:11
Оценка:  0
Нюнюта
На мою думку щедрівки гарні але є одне але. Я думаю що щедрівки мають бути по віку. Я не жалуюся це порада
людмила  (аноним)  05.01.2018, 18:20
Оценка:  0
людмила
клас
Алина  (аноним)  12.01.2017, 19:30
Оценка:  0
Алина
Коасно
гость  (аноним)  12.01.2017, 16:47
Оценка:  0
гость
оппппрл
гость  (аноним)  11.01.2017, 21:02
Оценка:  0
гость
Щедрівки цікаві але все одне і теж хочеться чогось нового.Щедрівок яких ще ніхто не чув
гость  (аноним)  11.01.2017, 12:12
Оценка:  0
гость
псавыусвеагишгршгепавкыввынепомжщ шоьзщлзщощдшрнгнжздбзащкцвугунепк асывуагутрщчшаовцзщулчвшэцй
чбзущ цвагтукгпснгкунмпеауцшйвгоьчц
гость  (аноним)  06.01.2017, 11:55
Оценка:  0
гость
щедрівки маленькі і повторюються
Щедрівка  (аноним)  04.01.2017, 22:24
Оценка:  0
Щедрівка
Ну недуже і добреі погано ............. Я лічно знаюся на Щедрівках...........
мімі  (аноним)  04.01.2017, 22:23
Оценка:  0
мімі
Класно
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