Щедрівки українською мовою для дітей

Выбирайте лучшие щедривки на украинском языке для детей.

Пусть малыши будут ближе к традициям. Щедруя, дети желают хозяевам дома крепкого здоровья, хорошего урожая и благополучия



Щедрівки українською мовою:

Щедрий вечір всім нам, щаслива година,

Породила Діва Предвічного Сина:

Ладо, Ладо, Ладо!

Всім на світі радо:

Щедрий вечір на землі!

Не в пишний палатах Бога породила,

А в біднім вертепі Господа повила.

Ладо, Ладо, Ладо!

Всім на світі радо:

Щедрий вечір на землі!

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***

Там за садом зоря всходить,

Щедрий вечір, добрий вечір.

Там Марися в сукні ходить,

Щедрий вечір, святий вечір.

– Ой Марисю, Марисенько,

Хто ж тя прибрав хорошенько?

– Прибрав мене мій батенько,

Щедрий вечір, святий вечір.



Там за садом зоря всходить,

Там Марися в сукні ходить,

Щедрий вечір, святий вечір.

– Ой Марисю, Марисенько,

Хто ж тя прибрав хорошенько?

– Прибря мя моя мати,

Добрий вечір, святий вечір.

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!



Прилетіла щедрівочка,

Сіла собі край оконця:



– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару.



Там корови отелились,

Два бичечки народились.



Вони гарні й прехороші,

Як виростуть, будуть гроші.



Добрий вечір!

***

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Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:



“Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару, –

Там овечки покотились,

А ягнички народились.



В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей,

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва“.



***

Щедрик-ведрик,

Дай вареник,

Щедрик-ведрик,

Сивий веприк.

Із колосочка –

Жита мисочка,

Із сніпочка -

Ціла бочка.

Мені – млинець,

Грудочка кашки,

Пару яєць.

***

Щедрівка



Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Ой чи є, чи нема пан господар вдома,

Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома?



Ой є він, є, сидить поконець стола,

Щедрий вечір, добрий вечір, сидить поконець стола.



А на тім столику три келішки стоять,

Щедрий вечір, добрий вечір, три келішки стоять.



З першого келіха п'є Пречиста Діва,

Щедрий вечір, добрий вечір, п'є Пречиста Діва.



З другого келіха сам Господь ужива,

Щедрий вечір, добрий вечір, сам Господь ужива.



З третього келіха сам господар ужива,

Щедрий вечір, добрий вечір, сам господар ужива.



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