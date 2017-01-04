Щедрівки українською мовою для дітей
Пусть малыши будут ближе к традициям. Щедруя, дети желают хозяевам дома крепкого здоровья, хорошего урожая и благополучия
Щедрівки українською мовою:
Щедрий вечір всім нам, щаслива година,
Породила Діва Предвічного Сина:
Ладо, Ладо, Ладо!
Всім на світі радо:
Щедрий вечір на землі!
Не в пишний палатах Бога породила,
А в біднім вертепі Господа повила.
Ладо, Ладо, Ладо!
Всім на світі радо:
Щедрий вечір на землі!
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***
Там за садом зоря всходить,
Щедрий вечір, добрий вечір.
Там Марися в сукні ходить,
Щедрий вечір, святий вечір.
– Ой Марисю, Марисенько,
Хто ж тя прибрав хорошенько?
– Прибрав мене мій батенько,
Щедрий вечір, святий вечір.
Там за садом зоря всходить,
Там Марися в сукні ходить,
Щедрий вечір, святий вечір.
– Ой Марисю, Марисенько,
Хто ж тя прибрав хорошенько?
– Прибря мя моя мати,
Добрий вечір, святий вечір.
***
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на весь вечір!
Прилетіла щедрівочка,
Сіла собі край оконця:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару.
Там корови отелились,
Два бичечки народились.
Вони гарні й прехороші,
Як виростуть, будуть гроші.
Добрий вечір!
***
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Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
“Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару, –
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей,
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва“.
***
Щедрик-ведрик,
Дай вареник,
Щедрик-ведрик,
Сивий веприк.
Із колосочка –
Жита мисочка,
Із сніпочка -
Ціла бочка.
Мені – млинець,
Грудочка кашки,
Пару яєць.
***
Щедрівка
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Ой чи є, чи нема пан господар вдома,
Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома?
Ой є він, є, сидить поконець стола,
Щедрий вечір, добрий вечір, сидить поконець стола.
А на тім столику три келішки стоять,
Щедрий вечір, добрий вечір, три келішки стоять.
З першого келіха п'є Пречиста Діва,
Щедрий вечір, добрий вечір, п'є Пречиста Діва.
З другого келіха сам Господь ужива,
Щедрий вечір, добрий вечір, сам Господь ужива.
З третього келіха сам господар ужива,
Щедрий вечір, добрий вечір, сам господар ужива.
Ранее мы писали, можно ли купать детей в проруби.
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