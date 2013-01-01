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Всемирный день ребенка: стихи о детстве

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Во Всемирный день ребенка 2020 почитайте красивые стихи с детьми и про детей.
Всемирный день ребенка 2020: стихи о детстве
Всемирный день ребенка 2020: стихи о детстве
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Завтра, 20 ноября, во всем мире отмечают День детей или День ребенка. Ivona выбрала для вас самые интересные, добрые, поучительные стихи о детстве.

Вы не видели аиста?

Дядя, скажите пожалуйста,
Вы в парке не видели
Белого аиста?

Мне папа сказал по секрету от мамы,
Что нас ожидает сюрприз, самый-самый:
Нам осенью аист подкинет мальчишку,
Такого же точно как я, шалунишку.

А мне бы хотелось его попросить,
Братишку нам осенью не приносить.
Пусть лучше пораньше подарит сестренку -
Сестренка гораздо нужнее ребенку.

                         Д. Татарковский 

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***

Огни погасли в доме,
И все затихло в нем;
В своих кроватках детки
Заснули сладким сном.

С небес далеких кротко
Глядит на них луна;
Вся комнатка сияньем
Ее озарена.

Глядят из сада ветки
Берез и тополей
И шепчут: “Охраняем
Мы тихий сон детей;

Пусть радостные снятся
Всю ночь малюткам сны,
Чудесные виденья
Из сказочной страны.

Когда ж безмолвной ночи
На смену день придет,
Их грезы песня птички
Веселая прервет…

Цветы, как братья милым,
Привет пришлют им свой,
Головками кивая,
Блестящими росой…“.

                     А. Плещев 

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Всемирный день ребенка: стихи о детстве
Всемирный день ребенка: стихи о детстве
pinterest

***

Даже кубики устали
Целый день со мной играть, –
Спать игрушки убежали

В шифоньер да под кровать.

Только слон, медведь и заяц
Задремали на столе,
Черный пес уже не лает,
Не поет мне песню лев…

Мне не спится без игрушки.
Загляните под кровать.
Папа, мама, дайте хрюшку,
С ней теплее засыпать!

                     Сергей Вострокнутов

Мамин хвостик

Говорят я – мамин хвостик,
Мне без мамы – никуда!
Ну скажите, разве можно,
Без меня прожить полдня?
Если вдруг я заиграюсь,
А мамули рядом нет,
Я, конечно, испугаюсь
И бегу быстрее к ней!
С мамой рядом я на кухне,
Вместе ходим по делам,
И вдвоём с ней смотрим мультик,
Делим грушу пополам!
Хвостик мамин я любимый,
Мама  тоже без меня,
Жить не может ни минуты,
Без любимого хвоста!

              Л. Алейникова 

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Мой брат меня не узнает

У меня родился брат.
Я братишке очень рад.
Хочу с ним играться,
В морской бой сражаться.

Но пока брат много спит,
Плачет, кушает, сопит.
И меня не узнаёт...
Что-то долго он растёт!

Вот боюсь, что постарею,
Поиграть с ним не успею.

                      Е. Арсенина

***

Два конвертика в коляске,
По всему видать – сыны.
Одинаковые глазки,
Одинаковые сны.

Сразу две улыбки маме,
Две заботы жизнь дала,
Две судьбы, двойной экзамен,
Две надежды, два крыла.

                    В. Кошелева

Я расту

А я не знал, что я расту
Все время, каждый час.
Я сел на стул -
Но я расту,
Расту, шагая в класс.

Расту,
Когда гляжу в окно,
Расту,
Когда сижу в кино,
Когда светло,
Когда темно,
Расту,
Расту я все равно.

Идет борьба
За чистоту,
Я подметаю
И расту.

Сажусь я с книжкой
На тахту,
Читаю книжку
И расту.

Стоим мы с папой
На мосту,
Он не растет,
А я расту.

Отметку ставят мне
Не ту,
Я чуть не плачу,
Но расту.

Расту и в дождик,
И в мороз,
Уже я маму
Перерос!

    Агния Барто

Взрослые дети

Взрослые —
Стоит лишь
к ним приглядеться,
и сразу увидишь,
как много в них детства.
И в папе, и в маме,
и в строгом прохожем,
и в стареньких дедушке
с бабушкой – тоже.
Особенно это заметно бывает,
когда они что-нибудь,
вдруг, разбивают,
когда покупают
обновку с получки,
когда получают подарок
от внучки.
Они и смеяться умеют,
как дети.
Но все они взрослые –
взрослые дети.
И тем
отличаются от детворы,
что времени мало у них
для игры.

        Анатолий Мовшович

Всемирный день ребенка: стихи о детстве
Всемирный день ребенка: стихи о детстве
pinterest

Стихи про детей на украинском языке

***

Боягуз

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Я вночі всього боюсь,

Бо живе десь Боягузь!

Тільки я лягаю спати,

Починає він зітхати,

Під вікном ховається,

З мене насміхається,

То дверима – рип-рип,

То у шафі – скрип-скрип!

Я під ковдрою лежу.

Я від страху весь дрижу!

Дріб зубами вибиваю

Боягузя уявляю.

І не можу ні на мить

Боягузя уявить!

Та нарешті я підвівся,

В шафі все передивися.

Перевірив чобіток,

Озирнувся у куток.

А в кутку сидить, дивлюсь, -

Боягузь!

Він устав, хвіст підняв

І тихесенько сказав: -

Н-няв!

                       Г. Мапик

***

Бруднуля

Шапочка у глині,

Сажа на коліні,

Пальчики зелені,

Плаття у смажені.

У смажені навіть ніс,

На щоках сліди від сліз.

Отака Гануля,

Дівчинка-бруднуля.

Ранком вона встала –

Постіль не прибрала.

І надула губки:

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Нащо чистить зубки? –

Умивалась нашвидку:

Бруд увесь на рушнику.

Отака Гануля,

Дівчинка-бруднуля.

Після дощику в дворі

Любо гратись дітворі.

Всі такі гарненькі,

Всі такі чистенькі.

Тільки де Гануля,

Дівчинка-бруднуля?

Вся замурзана, брудна,

Неохайна дуже –

Подивіться: ось вона

Влізла у калюжу.

Як у вашім дитсадку

Ви зустрінете таку,

То скажіть їй хором:

- Сором!

Сором!

Сором!

                   Г.Бойко

Напомним, ранее мы рассказывали, почему детям снятся кошмары. 

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Теги: день ребенка, день детей, 20 ноября, стихи для детей
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Источник: Ivona bigmir)net

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