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Успенский пост 2020: Что можно есть?

Комментариев: 2
Сегодня начинается Успенский пост: узнайте правила поведения и питания в пост.
Успенский пост 2020: Что можно есть?
Успенский пост 2020: Что можно есть?
pinterest.com

Успенский пост установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери и начинается в день Первого Медового Спаса - 14 августа. Ivona расскажет вам о том, как правильно питаться в Успенский пост.

Что такое Успенский пост?

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Успенский пост наступает через месяц после Петрова поста. Окончательное установление Успенского поста произошло на Константинопольском Соборе 1166 года, проходившем под председательством патриарха Луки.

Успенский пост соблюдается 2 недели - с 14 августа (Медовый Спас) по 27 августа, завершаясь праздником Успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост у православных считается одним из самых строгих постов, уступая только Великому. Во время поста церковь предписывает умеренное употребление пищи и пития.

Успенский пост 2020: Что можно есть?
Успенский пост 2020: Что можно есть?
pinterest.com

Как питаться на Успенский пост?

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В понедельник, среду и пятницу Успенского поста монастырский устав Церкви предписывает питаться сухоядением, то есть соблюдать самый строгий пост, без отваривания пищи; во вторник и четверг - без масла; по субботним и воскресным дням разрешается вино и растительное масло.

В Успенский пост основу рациона составляют картофель, овощи, фрукты и грибы. А такие продукты, как мясо, сыр, масло, молоко и яйца на весь период Успенского поста из меню исключаются.

Успенский пост 2020: Что можно есть?
Успенский пост 2020: Что можно есть?
pinterest.com

В меню на Успенский пост обязательно должно быть постное печенье - шулики; его ломают и сверху поливают медом, посыпают маком.

Рыбу можно употреблять только в праздник Яблочного Спаса и Преображения Господня, 19 августа. После Яблочного Спаса разрешено есть виноград и яблоки нового урожая.

Успенский пост 2020: Что можно есть?
Успенский пост 2020: Что можно есть?
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Медовый Спас 14 августа.

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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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Фiлapєт  (аноним)  15.08.2017, 15:17
Оценка:  0
Фiлapєт
значит пиво и сало разрешено, если не обозначено в запретах
гость  (аноним)  14.08.2015, 22:41
Оценка:  +1
гость
Мёд при нагревании превращается в яд....так что рецепт неудачен...
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