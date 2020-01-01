Желе из красной смородины: топ-3 рецепта заготовки
Читай также: Варим варенье: Секреты полезного консервирования
Смородина - летняя, низкокалорийная ягода (43 ккал на 100 г). Основные виды смородины - черная, красная, белая. Красная смородина - ягода здоровых и долгожителей, считали издавна. Красная смородина самая кислая на вкус, но витамина С в ней больше, чем в других сородичах. Ежедневное употребление в пищу ягод красной смородины положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, ягода способна выводить из организма вредный холестерин.
Красную смородину активно используют в домашней консервации, например, компотов или варенья. Варенье из красной смородины подобно малиновому, обладает жаропонижающим эффектом, повышает защитные функции организма, поэтому полезно в период эпидемий. Варенье из красной смородины используется в качестве начинки для разнообразной выпечки. Рецептов приготовления варенья из красной смородины довольно много, популярностью пользуется красносмородиновое желе и варенье без варки, в народе называемый “пятиминуткой”.
У красной смородины крупные косточки, поэтому в виде желе этот продукт консервировать лучше всего. Для домашнего желе следует выбирать только свежие ягоды. Варят желе в эмалированных кастрюлях или нержавейке. Фасуют желе в стерилизованные пол-литровые банки. Готовое желе хранят в сухом прохладном помещении.
Желе из красной смородины
Ингредиенты:
- Красная смородина - 2 кг;
- Вода - 500;
- Желфикс - 1 пакет
- Сахар - 750 г.
Читай также: Малиновое варенье на фруктозе и сорбите: полезные рецепты
Приготовление:
- Вымыть, перебрать и обсушить смородину.
- Размять ягоды, влить воду.
- Довести до кипения, но не кипятить.
- Остудить, переложить в марлю и хорошо отжать, чтобы получилось 1.5 л сока.
- Перелить сок в кастрюлю.
- Смешать 2 ст.л. сахара с желфиксом, добавить к соку.
- Довести до кипения, все время помешивая.
- Добавить оставшийся сахар, снова довести до кипения.
- Варить 30 секунд, снять с огня.
- Расфасовать желе по банками.
Желе из красной смородины с вишней
Ингредиенты:
- Красная смородина - 1 кг 250 г;
- Вишня - 750 г вишни;
- Вода - 300 мл воды;
- Сахар - 1 кг 250 г;
- Желфикс - 1 пакетик.
Читай также: ТОП-5 самых полезных летних продуктов
Приготовление:
- Удалить у вишни хвостики и косточки, а у смородины веточки.
- Промыть и обсушить ягоды, сложить в кастрюлю.
- Довести до кипения, но не кипятить.
- Остудить, переложить в марлю и хорошо отжать, чтобы получилось 1.25 л сока.
- Сок перелить в кастрюлю, добавить желфикс разведенный с сахаром.
- Довести до кипения, все время помешивая.
- Добавить оставшийся сахар, снова довести до кипения.
- Варить полминуты, снять с огня.
- Разлить желе по банками.
Желе из красной смородины с малиной
Ингредиенты:
- Красная смородина, малина - по 750 г;
- Вода - 250 мл;
- Сахар - 1 кг 375 г;
- Желфикс - 1 пакетик.
Приготовление:
- Промыть, перебрать и просушить ягоды.
- Переложить ягоды в кастрюлю, довести до кипения, но не кипятить.
- Остудить, переложить в марлю и хорошо отжать. Получится 1.125 л сока.
- Перелить сок в кастрюлю, влить разбавленный с сахаром желфикс.
- Довести до кипения, все время помешивая.
- Добавить оставшийся сахар, снова довести до кипения.
- Варить не дольше полминуты, снять с огня.
- Переложить желе в банки.
Читай также: Салат из арбуза с красной смородиной и фетой
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил