Смородина поспевает летом и бывает трех основных видов: черная, белая и красная. Красная смородина немного кислее черной, к тому же у нее довольно крупные косточки. Она идеально подходит для приготовления желе, так как содержит много пектина.

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Смородина - летняя, низкокалорийная ягода (43 ккал на 100 г). Основные виды смородины - черная, красная, белая. Красная смородина - ягода здоровых и долгожителей, считали издавна. Красная смородина самая кислая на вкус, но витамина С в ней больше, чем в других сородичах. Ежедневное употребление в пищу ягод красной смородины положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, ягода способна выводить из организма вредный холестерин.

Красную смородину активно используют в домашней консервации, например, компотов или варенья. Варенье из красной смородины подобно малиновому, обладает жаропонижающим эффектом, повышает защитные функции организма, поэтому полезно в период эпидемий. Варенье из красной смородины используется в качестве начинки для разнообразной выпечки. Рецептов приготовления варенья из красной смородины довольно много, популярностью пользуется красносмородиновое желе и варенье без варки, в народе называемый “пятиминуткой”.

У красной смородины крупные косточки, поэтому в виде желе этот продукт консервировать лучше всего. Для домашнего желе следует выбирать только свежие ягоды. Варят желе в эмалированных кастрюлях или нержавейке. Фасуют желе в стерилизованные пол-литровые банки. Готовое желе хранят в сухом прохладном помещении.

Желе из красной смородины: топ-3 рецепта заготовки depositphotos.com

Желе из красной смородины

Ингредиенты:

Красная смородина - 2 кг;

Вода - 500;

Желфикс - 1 пакет

Сахар - 750 г.

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Приготовление:

Вымыть, перебрать и обсушить смородину. Размять ягоды, влить воду. Довести до кипения, но не кипятить. Остудить, переложить в марлю и хорошо отжать, чтобы получилось 1.5 л сока. Перелить сок в кастрюлю. Смешать 2 ст.л. сахара с желфиксом, добавить к соку. Довести до кипения, все время помешивая. Добавить оставшийся сахар, снова довести до кипения. Варить 30 секунд, снять с огня. Расфасовать желе по банками.

Желе из красной смородины: топ-3 рецепта заготовки depositphotos.com

Желе из красной смородины с вишней

Ингредиенты:

Красная смородина - 1 кг 250 г;

Вишня - 750 г вишни;

Вода - 300 мл воды;

Сахар - 1 кг 250 г;

Желфикс - 1 пакетик.

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Приготовление:

Удалить у вишни хвостики и косточки, а у смородины веточки. Промыть и обсушить ягоды, сложить в кастрюлю. Довести до кипения, но не кипятить. Остудить, переложить в марлю и хорошо отжать, чтобы получилось 1.25 л сока. Сок перелить в кастрюлю, добавить желфикс разведенный с сахаром. Довести до кипения, все время помешивая. Добавить оставшийся сахар, снова довести до кипения. Варить полминуты, снять с огня. Разлить желе по банками.

Желе из красной смородины: топ-3 рецепта заготовки depositphotos.com

Желе из красной смородины с малиной

Ингредиенты:

Красная смородина, малина - по 750 г;

Вода - 250 мл;

Сахар - 1 кг 375 г;

Желфикс - 1 пакетик.

Приготовление:

Промыть, перебрать и просушить ягоды. Переложить ягоды в кастрюлю, довести до кипения, но не кипятить. Остудить, переложить в марлю и хорошо отжать. Получится 1.125 л сока. Перелить сок в кастрюлю, влить разбавленный с сахаром желфикс. Довести до кипения, все время помешивая. Добавить оставшийся сахар, снова довести до кипения. Варить не дольше полминуты, снять с огня. Переложить желе в банки.

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