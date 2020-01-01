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Желе из красной смородины: топ-3 рецепта заготовки

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Смородина поспевает летом и бывает трех основных видов: черная, белая и красная. Красная смородина немного кислее черной, к тому же у нее довольно крупные косточки. Она идеально подходит для приготовления желе, так как содержит много пектина.
Желе из красной смородины: топ-3 рецепта заготовки
Желе из красной смородины: топ-3 рецепта заготовки
depositphotos.com

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Смородина - летняя, низкокалорийная ягода (43 ккал на 100 г). Основные виды смородины - черная, красная, белая. Красная смородина - ягода здоровых и долгожителей, считали издавна. Красная смородина самая кислая на вкус, но витамина С в ней больше, чем в других сородичах. Ежедневное употребление в пищу ягод красной смородины положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, ягода способна выводить из организма вредный холестерин. 

Красную смородину активно используют в домашней консервации, например, компотов или варенья. Варенье из красной смородины подобно малиновому, обладает жаропонижающим эффектом, повышает защитные функции организма, поэтому полезно в период эпидемий. Варенье из красной смородины используется в качестве начинки для разнообразной выпечки. Рецептов приготовления варенья из красной смородины довольно много, популярностью пользуется красносмородиновое желе и варенье без варки, в народе называемый “пятиминуткой”.

У красной смородины крупные косточки, поэтому в виде желе этот продукт консервировать лучше всего. Для домашнего желе следует выбирать только свежие ягоды. Варят желе в эмалированных кастрюлях или нержавейке. Фасуют желе в стерилизованные пол-литровые банки. Готовое желе хранят в сухом прохладном помещении. 

Желе из красной смородины: топ-3 рецепта заготовки
Желе из красной смородины: топ-3 рецепта заготовки
depositphotos.com

Желе из красной смородины 

Ингредиенты:

  • Красная смородина - 2 кг;
  • Вода - 500;
  • Желфикс - 1 пакет
  • Сахар - 750 г. 

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Приготовление: 

  1. Вымыть, перебрать и обсушить смородину.
  2. Размять ягоды, влить воду. 
  3. Довести до кипения, но не кипятить.
  4. Остудить, переложить в марлю и хорошо отжать, чтобы получилось 1.5 л сока.
  5. Перелить сок в кастрюлю. 
  6. Смешать 2 ст.л. сахара с желфиксом, добавить к соку. 
  7. Довести до кипения, все время помешивая.
  8. Добавить оставшийся сахар, снова довести до кипения. 
  9. Варить 30 секунд, снять с огня. 
  10. Расфасовать желе по банками. 

Желе из красной смородины: топ-3 рецепта заготовки
Желе из красной смородины: топ-3 рецепта заготовки
depositphotos.com

Желе из красной смородины с вишней

Ингредиенты:  

  • Красная смородина - 1 кг 250 г;
  • Вишня - 750 г вишни;
  • Вода - 300 мл воды;
  • Сахар - 1 кг 250 г;
  • Желфикс - 1 пакетик.

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Приготовление: 

  1. Удалить у вишни хвостики и косточки, а у смородины веточки.
  2. Промыть и обсушить ягоды, сложить в кастрюлю. 
  3. Довести до кипения, но не кипятить.
  4. Остудить, переложить в марлю и хорошо отжать, чтобы получилось 1.25 л сока. 
  5. Сок перелить в кастрюлю, добавить желфикс разведенный с сахаром.
  6. Довести до кипения, все время помешивая.
  7. Добавить оставшийся сахар, снова довести до кипения. 
  8. Варить полминуты, снять с огня. 
  9. Разлить желе по банками. 

Желе из красной смородины: топ-3 рецепта заготовки
Желе из красной смородины: топ-3 рецепта заготовки
depositphotos.com

Желе из красной смородины с малиной 

Ингредиенты:

  • Красная смородина, малина - по 750 г;
  • Вода - 250 мл;
  • Сахар - 1 кг 375 г;
  • Желфикс - 1 пакетик.

Приготовление: 

  1. Промыть, перебрать и просушить ягоды.
  2. Переложить ягоды в кастрюлю, довести до кипения, но не кипятить. 
  3. Остудить, переложить в марлю и хорошо отжать. Получится 1.125 л сока. 
  4. Перелить сок в кастрюлю, влить разбавленный с сахаром желфикс. 
  5. Довести до кипения, все время помешивая.
  6. Добавить оставшийся сахар, снова довести до кипения. 
  7. Варить не дольше полминуты, снять с огня.
  8. Переложить желе в банки.

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Теги: желе, желе из красной смородины, варенье, заготовки на зиму, красная смородина, смородина, пектин
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Источник: IVONA bigmir)net

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