+ проверенные рецепт восхитительных маринованных огурчиков на зиму!

Такие огурчики - желанные гости на любом столе. Но как сделать эту закуску хрустящей в домашних условиях знают далеко не все хозяйки. Предлагаем вам познакомиться с некоторыми правилами и хитростями, которые помогут замариновать самые лучшие огурцы на свете .

Итак, как сделать соленые огурцы действительно хрустящими, расскажет Ivona.

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Опытные хозяйки говорят: хорошие огурцы - 50% успеха их приготовления. Лучше всего, конечно же, брать домашние. Итак, для засолки огурцы должны быть не большого размера. Молодые сладковатые огурчики без внутренних пустот - первый секрет того, что огурцы будут хрустеть.

Как сделать соленые огурцы хрустящими: 5 полезных советов pinterest.com

Также стоит обратить внимание, что кожица огурцов должна быть с черными шипами и пупырышками. Огурцы с гладкой кожицей и белыми шипами больше подходят для салатов.

На ощупь огурцы должны быть достаточно твердыми. На цвет - не слишком темными и желтыми.

Вода

Для засолки огурцов важна и хорошая вода. Лучше всего использовать родниковую или хотя бы отфильтрованную воду. Прекрасно подойдет для засолки и колодезная вода.

Кстати, в этой самой воде кулинары советуют предварительно замочить наши огурчики. В воде они должны пролежать пару часов. Тогда эти овощи станут более крепкими и упругими.

Как сделать соленые огурцы хрустящими: 5 полезных советов pinterest.com

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Тут, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Одни хозяйки используют душистый перец, другие - черный, третьи - бутончики гвоздики. Повара В классический набор можно отнести такие специи и пряности, как: листья хрена, смородиновые листья, зонтики укропа, перец в горошках. Также можно добавить вишневые или дубовые листья, чеснок, ягоды смородины, кусочки корней хрена, зелень укропа и сельдерея, эстрагон, мяту, любисток, кориандр, тмин.

Как сделать соленые огурцы хрустящими: 5 полезных советов pinterest.com

Банки

Посуду перед засолкой огурцов необходимо замочить в содовом растворе, а после - тщательно вымыть теплой водой с мыльным раствором. В конце надо ополоснуть банки и обдать их кипятком.

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Соль для засолки огурцов лучше всего использовать каменную. Она придает этим овощам яркий и насыщенный вкус. К слову, от другой соли банки с огурцами могут взорваться. На литр очищенной воды надо добавить минимум 50 г соли.

Как сделать соленые огурцы хрустящими: 5 полезных советов pinterest.com

Рецепт хрустящих маринованных огурцов на зиму

Ингредиенты:

огурцы - 3 кг

вода - 1 л

смородина - 3-4 листа

зонтичный укроп - 3-4 веточки

чеснок - 3-4 дольки

душистый перец - 6-8 штук

лавровый лист - 2 штуки

гвоздика - 2 штуки

сахар - 2 ст. л.

уксусная эссенция -1/3 ч. л. на банку.

Как сделать соленые огурцы хрустящими: 5 полезных советов pinterest.com

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Рецепт приготовления:

1. Огурцы замочить в холодной воде на 2-3 часа. Хорошо вымыть и обсушить на полотенце.

2. Листья смородины и венчики укропа помыть и обсушить. Чеснок почистить.

3. В стерилизованные банки выложить листья смородины, укроп, по 2 дольки чеснока, горошек, лавровый лист, гвоздику. У огурцов обрезать кончики с двух сторон и отправить в банку, немного трамбуя их рукой. Залить кипятком и дать постоять 20 минут.

4. Слить воду в мерный стакан. На 1 литр рассола нужно взять 1 ст. ложку соли, 2 ст. ложки сахара. Вылить рассол с сахаром и солью в кастрюлю и снова довести до кипения.

5. Залить в банки и добавить уксус из расчета 1/3 ч. ложки на литровую банку. Сразу же закрутить крышками и перевернуть вверх дном. Закутать в теплое полотенце и дать остыть. Хранить маринованные огурцы в сухом прохладном месте.

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