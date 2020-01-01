Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как сделать соленые огурцы хрустящими: 5 полезных советов

Комментариев: 0
+ проверенные рецепт восхитительных маринованных огурчиков на зиму!
Как сделать соленые огурцы хрустящими: 5 полезных советов
Как сделать соленые огурцы хрустящими: 5 полезных советов
pinterest.com

Такие огурчики - желанные гости на любом столе. Но как сделать эту закуску хрустящей в домашних условиях знают далеко не все хозяйки. Предлагаем вам познакомиться с некоторыми правилами и хитростями, которые помогут замариновать самые лучшие огурцы на свете .

Итак, как сделать соленые огурцы действительно хрустящими, расскажет Ivona.

Опытные хозяйки говорят: хорошие огурцы - 50% успеха их приготовления. Лучше всего, конечно же, брать домашние. Итак, для засолки огурцы должны быть не большого размера. Молодые сладковатые огурчики без внутренних пустот - первый секрет того, что огурцы будут хрустеть.

Как сделать соленые огурцы хрустящими: 5 полезных советов
Как сделать соленые огурцы хрустящими: 5 полезных советов
pinterest.com

Также стоит обратить внимание, что кожица огурцов должна быть с черными шипами и пупырышками. Огурцы с гладкой кожицей и белыми шипами больше подходят для салатов.

На ощупь огурцы должны быть достаточно твердыми. На цвет - не слишком темными и желтыми.

  • Вода

Для засолки огурцов важна и хорошая вода. Лучше всего использовать родниковую или хотя бы отфильтрованную воду. Прекрасно подойдет для засолки и колодезная вода.

Кстати, в этой самой воде кулинары советуют предварительно замочить наши огурчики. В воде они должны пролежать пару часов. Тогда эти овощи станут более крепкими и упругими.

Как сделать соленые огурцы хрустящими: 5 полезных советов
Как сделать соленые огурцы хрустящими: 5 полезных советов
pinterest.com

Тут, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Одни хозяйки используют душистый перец, другие - черный, третьи - бутончики гвоздики. Повара В классический набор можно отнести такие специи и пряности, как: листья хрена, смородиновые листья, зонтики укропа, перец в горошках. Также можно добавить вишневые или дубовые листья, чеснок, ягоды смородины,  кусочки корней хрена, зелень укропа и сельдерея, эстрагон, мяту, любисток, кориандр, тмин.

Как сделать соленые огурцы хрустящими: 5 полезных советов
Как сделать соленые огурцы хрустящими: 5 полезных советов
pinterest.com

  • Банки

Посуду перед засолкой огурцов необходимо замочить в содовом растворе, а после - тщательно вымыть теплой водой с мыльным раствором. В конце надо ополоснуть банки и обдать их кипятком.

Соль для засолки огурцов лучше всего использовать каменную. Она придает этим овощам яркий и насыщенный вкус. К слову, от другой соли банки с огурцами могут взорваться. На литр очищенной воды надо добавить минимум 50 г соли.

Как сделать соленые огурцы хрустящими: 5 полезных советов
Как сделать соленые огурцы хрустящими: 5 полезных советов
pinterest.com

Рецепт хрустящих маринованных огурцов на зиму

Ингредиенты:

  • огурцы - 3 кг
  • вода - 1 л
  • смородина - 3-4 листа
  • зонтичный укроп - 3-4 веточки
  • чеснок - 3-4 дольки
  • душистый перец - 6-8 штук
  • лавровый лист - 2 штуки
  • гвоздика - 2 штуки
  • сахар - 2 ст. л.
  • уксусная эссенция -1/3 ч. л. на банку.

Как сделать соленые огурцы хрустящими: 5 полезных советов
Как сделать соленые огурцы хрустящими: 5 полезных советов
pinterest.com

Читай также: Острые огурцы дольками на зиму: рецепт заготовки

Рецепт приготовления:

1. Огурцы замочить в холодной воде на 2-3 часа. Хорошо вымыть и обсушить на полотенце.

2. Листья смородины и венчики укропа помыть и обсушить. Чеснок почистить.

3. В стерилизованные банки выложить листья смородины, укроп, по 2 дольки чеснока, горошек, лавровый лист, гвоздику. У огурцов обрезать кончики с двух сторон и отправить в банку, немного трамбуя их рукой. Залить кипятком и дать постоять 20 минут.

4. Слить воду в мерный стакан. На 1 литр рассола нужно взять 1 ст. ложку соли, 2 ст. ложки сахара. Вылить рассол с сахаром и солью в кастрюлю и снова довести до кипения.

5. Залить в банки и добавить уксус из расчета 1/3 ч. ложки на литровую банку. Сразу же закрутить крышками и перевернуть вверх дном. Закутать в теплое полотенце и дать остыть. Хранить маринованные огурцы в сухом прохладном месте.

Ранее мы рассказывали, как приготовить малосольные огурцы в кульке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: кулинария, соленые огурцы, хрустящие огурцы, огурец, огурцы, огурцы маринованные, малосольные огурцы, полезные советы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь