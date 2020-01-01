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Блюда из молодого картофеля: Три вкусные идеи

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Лучшие сезонные рецепты!
Блюда из молодого картофеля: Три вкусные идеи
Блюда из молодого картофеля: Три вкусные идеи
pinterest.com

Сезон молодого картофеля - май-июнь. Именно в это время картошка особенно богата витаминами и микроэлементами. Лучший способ приготовить молодую картошку - сварить ее и подать с соусом. Ivona поделится вкусными идеями по приготовлению молодого картофеля.

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1. Молодой картофель с зеленью и сметаной

Отличный весенний рецепт, в состав которого входят молодой картофель, зелень, чеснок, сметана и специи. Прекрасно подходит и в качестве гарнира, и как основное блюдо.

Молодой картофель со сметаной и зеленью
Молодой картофель со сметаной и зеленью
pinterest.com

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2. Молодой картофель с грибным соусом

Как модернизировать простое и вкусное весеннее блюдо? Добавить к отварному молодому картофелю легкую грибную подливу. Картошка получается мягкой и сочной, а вкус грибов прекрасно оттеняет зелень и пряности.

Молодой картофель с грибным соусом
Молодой картофель с грибным соусом
pinterest.com

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3. Молодой картофель, жареный в кастрюле

Простой рецепт, требующий минимум усилий. Картофель в кастрюле получается с поджаристой корочкой, а внутри мягкий и рассыпчатый. Подчеркнуть его неповторимы вкус помогут сливочное масло (или домашние сливки) и зелень.

Жареный молодой картофель с зеленью
Жареный молодой картофель с зеленью
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как вкусно запечь картофель в духовке.

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Теги: молодой картофель, картофель, блюда из картофеля, простые рецепты, весенние рецепты
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Источник: IVONA bigmir)net

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