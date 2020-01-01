Блюда из молодого картофеля: Три вкусные идеи
Сезон молодого картофеля - май-июнь. Именно в это время картошка особенно богата витаминами и микроэлементами. Лучший способ приготовить молодую картошку - сварить ее и подать с соусом. Ivona поделится вкусными идеями по приготовлению молодого картофеля.
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1. Молодой картофель с зеленью и сметаной
Отличный весенний рецепт, в состав которого входят молодой картофель, зелень, чеснок, сметана и специи. Прекрасно подходит и в качестве гарнира, и как основное блюдо.
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2. Молодой картофель с грибным соусом
Как модернизировать простое и вкусное весеннее блюдо? Добавить к отварному молодому картофелю легкую грибную подливу. Картошка получается мягкой и сочной, а вкус грибов прекрасно оттеняет зелень и пряности.
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3. Молодой картофель, жареный в кастрюле
Простой рецепт, требующий минимум усилий. Картофель в кастрюле получается с поджаристой корочкой, а внутри мягкий и рассыпчатый. Подчеркнуть его неповторимы вкус помогут сливочное масло (или домашние сливки) и зелень.
Ранее мы рассказывали, как вкусно запечь картофель в духовке.
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