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Страстная пятница: история и традиции

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Последняя пятница Великого поста посвящена воспоминаниям о страданиях и смерти Иисуса Христа, который был распят в этот день.
Страстная пятница: история и традиции
Страстная пятница: история и традиции
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Страстная (Великая) пятница в 2020 году приходится на 17 апреля. Этот день символизирует момент распятия Иисуса Христа, когда он принял мучительную смерть во искупление людских грехов и продолжение человеческой жизни. 

Страстная пятница: что значит

Слово “страсть“ с церковнославянского переводится как «страдание». Во время Страстной недели православные верующие вспоминают о страданиях, которые пришлось пережить Спасителю Иисусу Христу. Дни этой недели называют Великими. Каждый из них посвящен определенному событию, описанному в Евангелии. 

Страстная пятница: история и традиции
Страстная пятница: история и традиции
pinterest

Страстная пятница: история

Согласно евангельской истории, именно в пятницу Христос, который был предан своим же учеником Иудой за 30 серебряных монет, был вынужден предстать перед судом. Прокурор Понтий Пилат обвинил его в бунте и подстрекательстве, приговорил Иисуса к жестокой казни – распятию на кресте. Казнили Христа на горе Голгофа, а крест, на котором его повесили, Спаситель сам нес по улицам города. Вместе с Иисусом в тот день распяли двоих разбойников, причем один из них покаялся в грехах. 

Как гласит легенда, два дня Христос провисел на кресте. А на третий воскрес. Это событие и стало главным торжеством в православной вере и теперь носит название Великая Пасха.

Страстная пятница: история и традиции
Страстная пятница: история и традиции
pinterest

Страстная пятница: традиции

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В Страстную пятницу хозяйки пекут куличи и готовят пасхи. Несмотря на то, что церковь рекомендует завершить приготовление пасхального стола в Великий четверг, народные поверья рекомендуют красить яйца и печь пасхи именно в Великую пятницу. Перед тем как приняться за работу читают молитву “Отче наш“, а потом произнеся «Господи, благослови» начинайте замешивать тесто. Каждая хозяйка должна помнить: чтобы пасхальный кулич получился пышным и вкусным, никто не должен видеть тесто, а когда он будет выпекаться в духовке, нельзя громко разговаривать и хлопать дверью.

В Страстную пятницу запрещено работать по дому. Все приготовления должны быть закончены в Чистый четверг. Те, кто занимается стиркой, уборкой, шитьем в этот день берут на себя великий грех - сегодня необходимо только поститься и молиться, вспоминая страдания Христа.

Особенно большим грехом считается сажать что-либо на огороде и вообще работать на земле. Если посеять пшеницу или посадить что-либо в этот день - урожая не будет.

В Страстную пятницу необходимо воздержаться от употребления алкоголя.

Ранее мы писали, как покрасить яйца на Пасху без химии.

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Источник: Ivona bigmir)net

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