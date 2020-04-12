Как красить яйца луковой шелухой: мраморный узор
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Как покрасить яйца на Пасху 2021, каждая хозяйка выбирает сама. Но есть один способ, который отличается экологичностью и натуральными материалами. Речь идет о покраске яиц луковой шелухой. Нужно заранее собрать сухую шелуху с нескольких луковиц, чем больше - тем насыщеннее будет цвет.
Материалы для работы:
- Яйца
- Луковая шелуха
- Квадратные куски ткани со стороной 20 см
- Резинки
- Кастрюля с кипящей водой
- Растительное масло
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Способ приготовления:
1. Замочить шелуху в большой кастрюле с водой.
2. Окунуть куски ткани в воду, затем отжать их, чтобы они остались слегка влажными.
3. Яйца нужно также окунуть в воду; она поможет луковой шелухе лучше держаться.
4. Завернуть яйцо в луковую шелуху и обернуть тканью.
5. Сверху надежно закрепить резинкой. Осторожно опустить яйца в кипящую подсоленную воду и отварить вкрутую, около 8 минут.
6. Затем слить жидкость и добавить холодную воду, чтобы остудить яйца. Когда они остынут, снять ткань и луковую шелуху.
7. Вытереть насухо и смазать растительным маслом, чтобы придать блеск.
Мраморные пасхальные яйца готовы!
Ранее мы показывали, как готовить мраморные пасхальные яйца.
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