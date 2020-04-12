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Как красить яйца луковой шелухой: мраморный узор

Комментариев: 6
Пасхальные яйца традиционно красят луковой шелухой. В зависимости от ее количества можно получить разные оттенки цвета - от светло-желтого до темно-коричневого. Как исполнить мраморный узор на пасхальном яйце при помощи луковой шелухи - читайте дальше.
Как красить яйца луковой шелухой: Мраморный узор
Как красить яйца луковой шелухой: Мраморный узор
depositphotos.com

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Как покрасить яйца на Пасху 2021, каждая хозяйка выбирает сама. Но есть один способ, который отличается экологичностью и натуральными материалами. Речь идет о покраске яиц луковой шелухой. Нужно заранее собрать сухую шелуху с нескольких луковиц, чем больше - тем насыщеннее будет цвет. 

Как красить яйца луковой шелухой: мраморный узор
Как красить яйца луковой шелухой: мраморный узор
depositphotos.com

Материалы для работы:

  • Яйца
  • Луковая шелуха
  • Квадратные куски ткани со стороной 20 см
  • Резинки
  • Кастрюля с кипящей водой
  • Растительное масло

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Способ приготовления:

1. Замочить шелуху в большой кастрюле с водой. 

2. Окунуть куски ткани в воду, затем отжать их, чтобы они остались слегка влажными.

3. Яйца нужно также окунуть в воду; она поможет луковой шелухе лучше держаться.

Как красить яйца луковой шелухой: мраморный узор
Как красить яйца луковой шелухой: мраморный узор
depositphotos.com

4. Завернуть яйцо в луковую шелуху и обернуть тканью.

5. Сверху надежно закрепить резинкой. Осторожно опустить яйца в кипящую подсоленную воду и отварить вкрутую, около 8 минут.

6. Затем слить жидкость и добавить холодную воду, чтобы остудить яйца. Когда они остынут, снять ткань и луковую шелуху.

7. Вытереть насухо и смазать растительным маслом, чтобы придать блеск.

Мраморные пасхальные яйца готовы!

Ранее мы показывали, как готовить мраморные пасхальные яйца.

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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  12.04.2020, 20:33
Оценка:  0
гость
следующий Пафубий ...как только Танюха начнет" петь" на допросах -много интересного откроется...
Яроcлав    12.04.2020, 18:13
Оценка:  +12
Яроcлав
С приходом к власти Клоуна, начались преследования Майдановцев и патриотов Украины. А так же открывают провадження на патриотов Украины и героев АТО. На днях вручили пидозру Татьяне Черновол. За участие в Майдане. Кто следующий?
Яроcлав    12.04.2020, 18:14
Оценка:  +9
Яроcлав
...а вы красьте яйца. Одно зелёнкой, а второе йодом.
только это скоро и останется.
гость  (аноним)  12.04.2020, 18:07
Оценка:  0
гость
окунуть, отжать, зачем эта суета ,хотите в красный цвет- опустите в кипяток, а хотите в синий -прижмите дверью ,делов -то...
гость  (аноним)  12.04.2020, 17:27
Оценка:  -1
гость
Сенсация! Ведущими карпатскими учеными доказано - тех кто регулярно скачет и поёт гимн, коронавирус не берет. Слава Уринотерапии!
Afon52    12.04.2020, 18:11
Оценка:  +12
Afon52
Слава Україні! Смерть ворогам!
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