Как красить яйца луковой шелухой: Мраморный узор
Пасхальные яйца традиционно красят луковой шелухой. В зависимости от ее количества можно получить разные оттенки цвета - от светло-желтого до темно-коричневого. Как исполнить мраморный ухор на пасхальном яйце при помощи луковой шелухи, расскажет Ivona.
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Как покрасить яйца на Пасху 2020, каждая хозяйка выбирает сама. Но есть один способ, который отличается экологичностью и натуральными материалами. Речь идет о покраске яиц луковой шелухой. Нужно заранее собрать сухую шелуху с нескольких луковиц, чем больше - тем насыщеннее будет цвет.
Материалы для работы:
- Яйца
- Луковая шелуха
- Квадратные куски ткани со стороной 20 см
- Резинки
- Кастрюля с кипящей водой
- Растительное масло
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Способ приготовления: Замочить шелуху в большой кастрюле с водой. Окунуть куски ткани в воду, затем отжать их, чтобы они остались слегка влажными. Яйца нужно также окунуть в воду; она поможет луковой шелухе лучше держаться.
Завернуть яйцо в луковую шелуху и обернуть тканью. Сверху надежно закрепить резинкой. Осторожно опустить яйца в кипящую подсоленную воду и отварить вкрутую, около 8 минут. Затем слить жидкость и добавить холодную воду, чтобы остудить яйца. Когда они остынут, снять ткань и луковую шелуху. Вытереть насухо и смазать растительным маслом, чтобы придать блеск. Мраморные пасхальные яйца готовы!
Ранее мы показывали, как готовить мраморные пасхальные яйца.
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