Пасхальные кролики: как приготовить домашнее печенье

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Пасха считается одним из самых главных, ярких и светлых христианских праздников, который любят не только взрослые, но и для дети. Главный атрибут католической Пасхи - крашенные яйца, а Пасхальный кролик – символ весны и плодородия. Именно кролик приносит хорошим детям подарки на Пасху. Христиане западного обряда в 2020 году празднуют Пасху в воскресенье, 12 апреля.
Пасхальный кролик присутствует на праздничном столе католиков обязательно. Это может быть декор либо блюд в виде кролика. Детям понравится печенье с кроликами, которое часто готовят в англоязычных странах Европы и США. Конечно, можно не утруждаться и приобрести печенье в магазине, но вам наверняка хочется сделать сюрприз своим детям другим домашним порадовав их вкусными и необычным праздничными угощениями собственного приготовления. Можно даже приобщить к выпечке детей, к тому же - это отличное занятие на карантине.
Предлагаем приготовить вкусное домашнее пасхальное печенье в виде кроликов. Понадобятся формочки для печенья в виде кроликов. Из заявленного количества продуктов выйдет 18 печенек. Печенье готовится очень просто и довольно быстро.
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Приготовление:
Смотри, как украсить стол на Пасху:
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