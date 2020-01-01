Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Пасхальные кролики: как приготовить домашнее печенье

28 мин назадКомментариев:0
Кролик – один из символов католической Пасхи, которую в 2020 году празднуют 12 апреля. Яркое и домашнее печенье в виде кроликов поднимет настроение и станет отличным десертом к чаю.
Ингредиенты
  • Яйца 2 шт.
  • Сахар 125 г
  • Молотая корица 1 ч. л.
  • Апельсиновая цедра 1 ст.л.
  • Сливочное масло 50 г
  • Мука 200 г
  • Бутоны гвоздики 18 шт.
Пасхальные кролики: как приготовить домашнее печенье
Пасхальные кролики: как приготовить домашнее печенье / depositphotos.com

Читай также: Паска на сухих дрожжах: простой пошаговый рецепт

Пасха считается одним из самых главных, ярких и светлых христианских праздников, который любят не только взрослые, но и для дети. Главный атрибут католической Пасхи - крашенные яйца, а Пасхальный кролик – символ весны и плодородия. Именно кролик приносит хорошим детям подарки на Пасху. Христиане западного обряда в 2020 году празднуют Пасху в воскресенье, 12 апреля. 

Пасхальный кролик присутствует на праздничном столе католиков обязательно. Это может быть декор либо блюд в виде кролика. Детям понравится печенье с кроликами, которое часто готовят в англоязычных странах Европы и США.  Конечно, можно не утруждаться и приобрести печенье в магазине, но вам наверняка хочется сделать сюрприз своим детям другим домашним порадовав их вкусными и необычным праздничными угощениями собственного приготовления. Можно даже приобщить к выпечке детей, к тому же - это отличное занятие на карантине. 

Предлагаем приготовить вкусное домашнее пасхальное печенье в виде кроликов. Понадобятся формочки для печенья в виде кроликов. Из заявленного количества продуктов выйдет 18 печенек. Печенье готовится очень просто и довольно быстро. 

Пасхальные кролики: как приготовить домашнее печенье
Пасхальные кролики: как приготовить домашнее печенье
Pinterest.com

Читай также: Творожная паска: актуальный и очень быстрый рецепт

Приготовление:

  1. Взбить сливочное масло с сахаром в пышный светлый крем. 
  2. Продолжая взбивать, по одному добавить желтки, каждый раз хорошо размешивая. 
  3. Добавить апельсиновую цедру, перемешать. 
  4. Всыпать просеянную муку, корицу. Замесить эластичное тесто. 
  5. Присыпать рабочую поверхность мукой и раскатать тесто толщиной 5 мм. 
  6. Вырезать кроликов с помощью формочек для печенья.
  7. Воткнуть в тесто по бутону гвоздики, чтобы получились глазки. 
  8. Застелить противень пергаментной бумагой, смазать маслом. 
  9. Разложить печенье, смазать его яичным белком. 
  10. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета, около 15 минут. 
  11. Перед подачей остудить на решетке.

Смотри, как украсить стол на Пасху:

Ранее мы писали, как приготовить шоколадные яйца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:Пасха,Пасха 2020,пасхальные кролики,пасхальные рецепты,пасхальная выпечка,Пасха 2020,,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь