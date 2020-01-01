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Кролик – один из символов католической Пасхи, которую в 2020 году празднуют 12 апреля. Яркое и домашнее печенье в виде кроликов поднимет настроение и станет отличным десертом к чаю.

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Пасха считается одним из самых главных, ярких и светлых христианских праздников, который любят не только взрослые, но и для дети. Главный атрибут католической Пасхи - крашенные яйца, а Пасхальный кролик – символ весны и плодородия. Именно кролик приносит хорошим детям подарки на Пасху. Христиане западного обряда в 2020 году празднуют Пасху в воскресенье, 12 апреля.

Пасхальный кролик присутствует на праздничном столе католиков обязательно. Это может быть декор либо блюд в виде кролика. Детям понравится печенье с кроликами, которое часто готовят в англоязычных странах Европы и США. Конечно, можно не утруждаться и приобрести печенье в магазине, но вам наверняка хочется сделать сюрприз своим детям другим домашним порадовав их вкусными и необычным праздничными угощениями собственного приготовления. Можно даже приобщить к выпечке детей, к тому же - это отличное занятие на карантине.

Предлагаем приготовить вкусное домашнее пасхальное печенье в виде кроликов. Понадобятся формочки для печенья в виде кроликов. Из заявленного количества продуктов выйдет 18 печенек. Печенье готовится очень просто и довольно быстро.

Пасхальные кролики: как приготовить домашнее печенье Pinterest.com

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Приготовление:

Взбить сливочное масло с сахаром в пышный светлый крем. Продолжая взбивать, по одному добавить желтки, каждый раз хорошо размешивая. Добавить апельсиновую цедру, перемешать. Всыпать просеянную муку, корицу. Замесить эластичное тесто. Присыпать рабочую поверхность мукой и раскатать тесто толщиной 5 мм. Вырезать кроликов с помощью формочек для печенья. Воткнуть в тесто по бутону гвоздики, чтобы получились глазки. Застелить противень пергаментной бумагой, смазать маслом. Разложить печенье, смазать его яичным белком. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета, около 15 минут. Перед подачей остудить на решетке.

Смотри, как украсить стол на Пасху:

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