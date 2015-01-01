Праздничный стол в китайском стиле порадует вас и ваших гостей яркими вкусами и необычными сочетаниями.

Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов pinterest.com

Год Белой Металлической Крысы по китайскому календарю вступит в свои астрологические права лишь 25 января 2020 года. Если вы захотите отпраздновать Новый год еще раз, Ivona выбрала для вас несколько вкусных рецептов китайской кухни.

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1. Свинина в кисло-сладком соусе

Свинина в кисло-сладком соусе одно из самых популярных блюд китайской кухни, которое пользуется популярностью во всех ресторанах мира. Но его вполне можно приготовить и в домашних условиях.

Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов pinterest.com

2. Жареный рис с курицей по-китайски

Рецепт жареного риса с курицей, яйцом и зеленым луком в китайском стиле.

Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов pinterest.com

3. Лапша удон с креветками

Готовим острую лапшу с креветками, овощами и соевым соусом.

Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов pinterest.com

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4. Рисовая лапша с семгой

Традиционный рецепт рисовой китайской лапши с красной рыбой и зеленью. Идеально подойдет для тех, кто не является большим поклонником острой пищи и большого количества специй, характерного для национальной китайской кухни.

Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов pinterest.com

5. Жареная курица по-китайски

Рецепт жареной курицы с овощами и орехами в китайском стиле.

Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как отмечают Новый год в Китае.

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