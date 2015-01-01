Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов

Комментариев: 0
Праздничный стол в китайском стиле порадует вас и ваших гостей яркими вкусами и необычными сочетаниями.
Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов
Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов
pinterest.com

Год Белой Металлической Крысы по китайскому календарю вступит в свои астрологические права лишь 25 января 2020 года. Если вы захотите отпраздновать Новый год еще раз, Ivona выбрала для вас несколько вкусных рецептов китайской кухни.

Читай также: Китайский Новый год 2020: традиции и история празднования

1. Свинина в кисло-сладком соусе

Свинина в кисло-сладком соусе одно из самых популярных блюд китайской кухни, которое пользуется популярностью во всех ресторанах мира. Но его вполне можно приготовить и в домашних условиях.

Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов
Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов
pinterest.com

2. Жареный рис с курицей по-китайски

Рецепт жареного риса с курицей, яйцом и зеленым луком в китайском стиле.

Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов
Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов
pinterest.com

3. Лапша удон с креветками

Готовим острую лапшу с креветками, овощами и соевым соусом.

Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов
Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов
pinterest.com

Читай также: ТОП-10 плохих новогодних примет

4. Рисовая лапша с семгой

Традиционный рецепт рисовой китайской лапши с красной рыбой и зеленью. Идеально подойдет для тех, кто не является большим поклонником острой пищи и большого количества специй, характерного для национальной китайской кухни.

Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов
Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов
pinterest.com

5. Жареная курица по-китайски

Рецепт жареной курицы с овощами и орехами в китайском стиле.

Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов
Что приготовить на Китайский Новый год: ТОП-5 рецептов
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как отмечают Новый год в Китае.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: китайская кухня, Китайский Новый год, китайские блюда, восточная кухня, китайский новый год 2020, год белой железной крысы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/cooking/food
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь