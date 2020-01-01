Летние блюда из черной смородины: ТОП-5 вкусных десертов
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На дворе июль, а значит - самое время готовить лакомства из сезонных ягод. Черная смородина - одна из самых вкусных и полезных в этом месяце. Предлагаем приготовить изысканные десерты с добавлением смородины - которые разнообразят ваш сладкий стол и порадуют всю семью.
Смородина поспевает летом и бывает трех основных видов: черная, белая и красная. Черная смородина – одна из самых полезных в мире ягод. Она довольно сладкая, и идеально подходят для выпечки.
Ягоды смородины должны быть сухими и крупными, но не перезревшими. Перезревшая ягоды теряют часть своих полезных свойств. Для приготовления десертов и пирогов выпечки годится как свежая, так и замороженная смородина.
2. Пирог с начинкой из смородины и красного вина
5. Варенье из черной смородины
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