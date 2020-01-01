В июле начинается сезон черной смородины, поэтому самое время побаловать себя вкусными пирогами, кексами и десертами из этой полезной ягоды.

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На дворе июль, а значит - самое время готовить лакомства из сезонных ягод. Черная смородина - одна из самых вкусных и полезных в этом месяце. Предлагаем приготовить изысканные десерты с добавлением смородины - которые разнообразят ваш сладкий стол и порадуют всю семью.

Смородина поспевает летом и бывает трех основных видов: черная, белая и красная. Черная смородина – одна из самых полезных в мире ягод. Она довольно сладкая, и идеально подходят для выпечки.

Из черной смородины получается отличный джем Shutterstock.com

Ягоды смородины должны быть сухими и крупными, но не перезревшими. Перезревшая ягоды теряют часть своих полезных свойств. Для приготовления десертов и пирогов выпечки годится как свежая, так и замороженная смородина.

1. Пирог из черной смородины

Летние блюда из черной смородины: ТОП-5 вкусных десертов Shutterstock.com

2. Пирог с начинкой из смородины и красного вина

Летние блюда из черной смородины: ТОП-5 вкусных десертов Shutterstock.com

3. Кексы с черной смородиной

Летние блюда из черной смородины: ТОП-5 вкусных десертов Shutterstock.com

4. Парфе из черной смородины

Летние блюда из черной смородины: ТОП-5 вкусных десертов Shutterstock.com

5. Варенье из черной смородины

Летние блюда из черной смородины: ТОП-5 вкусных десертов Shutterstock.com

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