Горячее, сытное блюдо - идеальный выбор для Великого поста.

Голубцы могут быть вкусными только с добавлением мясного фарша? Ничего подобного! Ivona подготовила для тебя пять постных вариантов этого вкусного и сытного блюда.

Продолжается Великий пост, и если вы его соблюдаете, приходится прилагать значительные усилия, чтобы составить вкусное и полезное меню. Предлагаем приготовить постные голубцы. Это традиционное украинское блюдо вкусно получается не только с мясным фаршем, но и с овощами, грибами и рыбой и пр.

Рецепты постных голубцов

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В смесь риса, овощей и специй вместо фарша из мяса можно добавить пюре из вареной фасоли или любые другие готовые бобы на ваш вкус. Фасоль можно сварить целиком в подсоленной и потом перетереть, сварить молотую (тогда в начинке для голубцов она будет кусочками) или использовать консервированную. Такое блюдо получится очень сытным, с мягкой текстурой начинки.

Постные голубцы: ТОП-5 лучших рецептов pinterest.com

11-12 апреля 2020 года на Лазареву субботу и Вербное воскресенье позволено употреблять в пищу рыбу и морепродукты. Голубцы с рыбой будут в эти дни как нельзя кстати: готовятся относительно быстро и по вкусу просто восхитительны. Такое блюдо запросто восполнит недостаток фосфора, омега-3 жирных кислот и прочих полезных элементов, которых так не хватает в период Великого поста.

Постные голубцы: ТОП-5 лучших рецептов pinterest.com

Из 48 дней Великого поста, пищу с добавлением грибов можно употреблять 20 дней - практически половину всего времени. Банальные рецепты и простые блюда могут надоесть за это время до зубовного скрежета. Если вы заскучали по разнообразию, но не хотите нарушать правила поста, рекомендуем вам приготовить ароматные голубцы с грибами.

Постные голубцы: ТОП-5 лучших рецептов pinterest.com

Предыдущий рецепт можно разбавить картофелем. Этот овощ не заменим на кухне во время Великого поста, так как он прост в приготовлении и надолго дарит чувство сытости. В сочетании с грибами в качестве начинки для голубцов картофель заиграет для вас новыми вкусовыми красками.

Постные голубцы: ТОП-5 лучших рецептов pinterest.com

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Никаких особых секретов в приготовлении голубцов с пшеном нет: вы просто заменяете рис из начинки другой крупой. Опытные хозяйки советуют готовое пшено промыть под холодной водой сразу после варки - так оно получится более клейким и будет “держать форму“ голубцов во время приготовления.

Постные голубцы: ТОП-5 лучших рецептов pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить постную солянку с грибами.

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