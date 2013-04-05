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Постные голубцы: ТОП-5 лучших рецептов

Комментариев: 5
Горячее, сытное блюдо - идеальный выбор для Великого поста.
Постные голубцы: ТОП-5 лучших рецептов
Постные голубцы: ТОП-5 лучших рецептов
pinterest.com

Голубцы могут быть вкусными только с добавлением мясного фарша? Ничего подобного! Ivona подготовила для тебя пять постных вариантов этого вкусного и сытного блюда.

Продолжается Великий пост, и если вы его соблюдаете, приходится прилагать значительные усилия, чтобы составить вкусное и полезное меню. Предлагаем приготовить постные голубцы. Это традиционное украинское блюдо вкусно получается не только с мясным фаршем, но и с овощами, грибами и рыбой и пр.

Рецепты постных голубцов

В смесь риса, овощей и специй вместо фарша из мяса можно добавить пюре из вареной фасоли или любые другие готовые бобы на ваш вкус. Фасоль можно сварить целиком в подсоленной и потом перетереть, сварить молотую (тогда в начинке для голубцов она будет кусочками) или использовать консервированную. Такое блюдо получится очень сытным, с мягкой текстурой начинки.

Постные голубцы: ТОП-5 лучших рецептов
Постные голубцы: ТОП-5 лучших рецептов
pinterest.com

11-12 апреля 2020 года на Лазареву субботу и Вербное воскресенье позволено употреблять в пищу рыбу и морепродукты. Голубцы с рыбой будут в эти дни как нельзя кстати: готовятся относительно быстро и по вкусу просто восхитительны. Такое блюдо запросто восполнит недостаток фосфора, омега-3 жирных кислот и прочих полезных элементов, которых так не хватает в период Великого поста.

Постные голубцы: ТОП-5 лучших рецептов
Постные голубцы: ТОП-5 лучших рецептов
pinterest.com

Из 48 дней Великого поста, пищу с добавлением грибов можно употреблять 20 дней - практически половину всего времени. Банальные рецепты и простые блюда могут надоесть за это время до зубовного скрежета. Если вы заскучали по разнообразию, но не хотите нарушать правила поста, рекомендуем вам приготовить ароматные голубцы с грибами.

Постные голубцы: ТОП-5 лучших рецептов
Постные голубцы: ТОП-5 лучших рецептов
pinterest.com

Предыдущий рецепт можно разбавить картофелем. Этот овощ не заменим на кухне во время Великого поста, так как он прост в приготовлении и надолго дарит чувство сытости. В сочетании с грибами в качестве начинки для голубцов картофель заиграет для вас новыми вкусовыми красками.

Постные голубцы: ТОП-5 лучших рецептов
Постные голубцы: ТОП-5 лучших рецептов
pinterest.com

Никаких особых секретов в приготовлении голубцов с пшеном нет: вы просто заменяете рис из начинки другой крупой. Опытные хозяйки советуют готовое пшено промыть под холодной водой сразу после варки - так оно получится более клейким и будет “держать форму“ голубцов во время приготовления.

Постные голубцы: ТОП-5 лучших рецептов
Постные голубцы: ТОП-5 лучших рецептов
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как приготовить постную солянку с грибами.

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Теги: великий пост, голубцы, постные голубцы, капуста, постные блюда, постные рецепты, великий пост 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  06.03.2016, 02:28
Оценка:  0
гость
Есть ещё постные голубцы с перловой кашей и грибами -очень вкусные
гость  (аноним)  18.06.2013, 15:22
Оценка:  0
гость
Постные голубцы - это конечно интересно, надеюсь они не такие калорийные, так голубцы обычные. А то как накушаешься голубцов, сразу приходится за редуксином в аптеку бежать.
гость  (аноним)  21.05.2013, 00:35
Оценка:  0
гость
ненаглядная права, а лечиться тому надо, кто за языком не следит
гость  (аноним)  08.04.2013, 12:56
Оценка:  0
гость
НенагляднАЯ* иди лечись!
НенагляднАЯ*    05.04.2013, 19:46
Оценка:  0
НенагляднАЯ*
это диетическое меню без животных жиров, а не религиозный пост...а как же сухоеденье, растительное масло только по праздникам и в воскресенье?
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