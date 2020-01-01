Шестой день Масленицы: Золовкины посиделки

Масленичная суббота всегда была женским днем. Молодые невестки приглашали к себе в гости золовок – сестер мужа.

В этот день оказывали честь семье мужа: молодая жена приглашала к себе на блины родственников со стороны мужа. Новобрачная невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок. Если золовка была не замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню.

ЭТО ИНТЕРЕСНО! Существует достаточно распространенное мнение о том, что определение золовка происходит от слова зло. Это не так. Оно связано с древним свадебным обрядом: при вхождении в дом новобрачной жены брата должна была обвести ее вокруг печки и осыпать золой, якобы представляя ее домовому как свою в доме.

А еще в этот день устраивались смотрины новоиспеченной хозяйки. Кульминацией смотрин был ритуал прилюдного целования молодухой своего мужа, для которого он выходил на середину комнаты. После этого гости по очереди целовали ее со словами “спасибо на Масленице“ и отправлялись обходить другие дома.

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В шестой день Масленицы дело наконец-то доходило до чучела. Наряженную Масленицу – чучело из соломы – на носилках несли до конца деревни и там с песнями хоронили: устраивался большой костер и в нем сжигали Масленицу. Вокруг костра проходили гуляния с песнями и плясками.

На шестой день Масленицы сжигают чучело Shutterstock.com

Как и в другие дни Масляной недели, в субботу люди вовсю веселились, устраивали кулачные бои, катались на санях и ходили друг к другу в гости.

Кроме того, суббота посвящалась памяти предков. В этот день посещали кладбище, а по возвращении блинами угощали скот: “Чтоб скотина велась – не переводилась!“

А еще в этот день гадали на блинах. Каждая незамужняя девушка выпекала свой блинчик и смотрела, какой он у нее вышел.

На Золовкины посиделки было принято гадать istockphoto.com

Как гадать на блинах на Золовкины посиделки

Замешайте выше обычные тесто на блины, испеките блин и воспользуйтесь толкованием.

У блина ровные края - предстоящее замужество будет счастливое

Края получились неровные - девушке стоит ещё раз подумать, стоит ли обручаться браком с выбранным человеком.

Если первый блин перевернулся легко, то незамужней девушке в доме предстояло замужество, а если первый блин пристал к сковороде, то еще три года быть в девках быть.

Сколько дырочек получилось в блине, столько будет детей.

Если блин припекся по центру, то муж будет верным, а если сбоку – будет заглядываться на других.

Первый блин получился румяным и красивым – к здоровью, а если бледный – к проблемам со здоровьем.

Тонкий блин получился – год пройдет легко, толстый – к тяжелому году.

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