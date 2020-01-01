Салаты на 8 Марта: ТОП-10 рецептов (с фото)

Рецепты легких и вкусных салатов к Женском дню.

На 8 Марта совсем не хочется готовить сложные и тяжелые для желудка блюда. Идеальное решение в этом случае - легкие салаты из нашей подборки. Ivona представляет топ лучших салатов, которые украсят ваш праздник.

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1. Салат Мимоза

Мимоза - один из главных символов праздника. С ее цветами ассоциируются самые теплые, самые нежные воспоминания и поздравления, ее запах напоминает запах самой весны! Не удивительно, что такой вкусный салат получил такое поэтичное название. Хоть он уже и кажется нам очень привычным, его появление на столе неизменно производит фурор.

Салаты на 8 Марта: Салат "Мимоза" pinterest.com

2. Салат Гранатовый браслет

Хоть эту драгоценность и не наденешь на руку, своим нарядным видом и неповторимым видом салат “Гранатовый браслет“ неизменно крадет женские сердечки уже не один праздничный сезон! Еще бы, ведь его сочные ингредиенты настолько удачно сбалансированы, что могут похвастаться не только божественным вкусом, но и отсутствием тяжести в желудке после употребления.

Салаты на 8 Марта: Салат "Гранатовый браслет" pinterest.com

3. Салат Тиффани

Каждая девушка мечтает о “Тиффани“. Конечно, украшения хороши, но этот салат - доступная роскошь, которая придется по душе девушке с абсолютно любым темпераментом. К слову, салат “Тиффани“ - отличное решение для праздничного завтрака. Устройте себе настоящий “завтрак у Тиффани“!

Салаты на 8 Марта: Салат "Тиффани" pinterest.com

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4. Лосось под шубой

Под нарядной шубкой нежная рыбка! Устройте себе праздник необычных вкусовых сочетаний и непременно попробуйте вариацию на тему популярного салата. Такой кулинарной новинкой можно порадовать и гостей, близких.

Салаты на 8 Марта: Салат "Лосось под шубой" pinterest.com

5. Салат Нисуаз

Праздник вкуса, красоты и текстур - вот что представляет собой это французское сокровище. Нисуаз считает одним из главных символов города Ницца. И в этом нет ничего удивительного, ведь его запоминающийся нежный вкус на мгновение переносит каждого попробовавшего на теплый берег Французской Ривьеры.

Салаты на 8 Марта: Салат Нисуаз pinterest.com

6. Лионский салат

Еще один салат с пикантной французской ноткой. Он не такой сложный, как лабиринты улиц самого Лиона, но определенно станет одним из ярчайших впечатлений вечера. Почти как путешествие в один из красивейших и уютнейших городов Франции!

Салаты на 8 Марта: Лионский салат pinterest.com

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7. Греческий салат

Классика, без которой невозможно представить праздничный стол. Из года в год греческий салат не теряет своей актуальности: отлично подобранные овощи великолепно освежают после всего съеденного и выпитого за вечер, а мягкая текстура феты с оливковым маслом прекрасно дополняет этот вкусовой ансамбль.

Салаты на 8 Марта: Греческий салат pinterest.com

8. Салат из креветок

Креветка - один из самых популярных ингредиентов для салата. Во-первых, ее ценят за мягкий и тонкий вкус. Во-вторых, она отлично дополняет легкие салаты. В-третьих, это просто красиво. А что еще нужно праздничном салату? Легкий, запоминающийся и нежный вкус, и красивая подача. Все это могут обеспечить креветки. Разве это не праздничное чудо?

Салаты на 8 Марта: Нежный салат с креветками pinterest.com

9. Салат из курицы

У каждой хозяйки есть свой коронный рецепт салата с курицей. Кто-то предпочитает исключительно грудку, кто-то - не прочь поэкспериментировать с копчеными бедрами или крыльями. Каким бы не было мясо, салат с курицей всегда будет выигрышным вариантом для праздничного стола из-за своей сытности, диетичности и многообразия.

Салаты на 8 Марта: Аппетитный салат из курицы pinterest.com

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10. Салат из форели и огурцов

В виде салата или в виде закуски, сочетание красной рыбы со свежим огурцом всегда будет звездой на праздничном столе. Эти два продукта составляют идеальное сочетание, которое хочется пробовать еще и еще, и невозможно остановиться!

Салаты на 8 Марта: Салат из красной рыбы с огурцом pinterest.com

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