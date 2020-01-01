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Как сделать вкусные блины на Масленицу

Спецтема: Масленица: рецепты блинов и традиции праздника
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Казалось бы, в приготовлении блинов нет ничего сложного. Но нужно знать несколько секретов, которые помогут сделать это блюдо по-настоящему вкусным. Собрали для вас 10 лайфхаков!
Блины на Масленицу
Блины на Масленицу
Shutterstock.com

По народным поверьям считалось, что на Масленицу, а особенно на Лакомку, нужно есть столько, сколько душе угодно.

А для того, чтобы блинчики удались предлагаем ознакомится с 10 правилами приготовления блинов.

  1. Блины лучше выпекать на толстых сковородах небольшого размера.
  2. Тесто нужно наливать на хорошо разогретую сковороду, смазанную жиром.
  3. Тесто сначала наливают на сковороду, а потом ее наклоняют, распределяя тесто по всей поверхности сковороды.

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    Блины прилипают к сковороде по нескольким причинам: тесто очень жидкое (нужно добавить муки), низкое качество муки (добавить манную крупу) или холодная сковорода.
  5. Взбитые яичные белки добавляются в тесто после того, как оно окончательно поднимется.
  6. Смешивать белки с тестом нужно сверху вниз или снизу вверх, а не кругообразными движениями, иначе тесто осядет.
  7. Гречневая мука для блинов должна быть сухая, свежая, без черных крапинок и затхлого запаха.
  8. Как только на поверхности выпекаемого блина появятся пузырьки, его нужно перевернуть на другую сторону.
  9. Жарить блины нужно на сильном огне.
  10. Румяными блинчики получаются из-за сахара, однако если его добавить много - блинчики могут подгореть. 

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Теги: рецепты блинов, как приготовить блины, диетические блины, блины на молоке, блины на масленицу
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Источник: ivona

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