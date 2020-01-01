Как сделать вкусные блины на Масленицу

Казалось бы, в приготовлении блинов нет ничего сложного. Но нужно знать несколько секретов, которые помогут сделать это блюдо по-настоящему вкусным. Собрали для вас 10 лайфхаков!

По народным поверьям считалось, что на Масленицу, а особенно на Лакомку, нужно есть столько, сколько душе угодно.

А для того, чтобы блинчики удались предлагаем ознакомится с 10 правилами приготовления блинов.

Блины лучше выпекать на толстых сковородах небольшого размера. Тесто нужно наливать на хорошо разогретую сковороду, смазанную жиром. Тесто сначала наливают на сковороду, а потом ее наклоняют, распределяя тесто по всей поверхности сковороды. Читай также: Какую еду любил Тарас Шевченко? Блины прилипают к сковороде по нескольким причинам: тесто очень жидкое (нужно добавить муки), низкое качество муки (добавить манную крупу) или холодная сковорода. Взбитые яичные белки добавляются в тесто после того, как оно окончательно поднимется. Смешивать белки с тестом нужно сверху вниз или снизу вверх, а не кругообразными движениями, иначе тесто осядет. Гречневая мука для блинов должна быть сухая, свежая, без черных крапинок и затхлого запаха. Как только на поверхности выпекаемого блина появятся пузырьки, его нужно перевернуть на другую сторону. Жарить блины нужно на сильном огне. Румяными блинчики получаются из-за сахара, однако если его добавить много - блинчики могут подгореть.

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