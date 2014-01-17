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Китайский Новый год 2020: Как празднуют в Китае

Комментариев: 2
Хоть мы уже и встречали год Крысы, официально Новый год по китайскому календарю 2020 еще не наступил.
Китайский Новый год 2020: Как празднуют в Китае
Китайский Новый год 2020: Как празднуют в Китае
pinterest.com

Несмотря на то, что Новый год 2020 мы уже давно отпраздновали, год Белой Металлической (Железной) Крысы по китайскому календарю вступит в свои астрологические права лишь 25 февраля. Китайский Новый год отличается от нашего не только датой, но и традициями празднования. Как отмечают Новый год в Китае, расскажет Ivona.

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Китайский Новый год: дата празднования

Интересно, что в Китае Новый год отличается от привычного нам календарного хотя бы тем, что каждый год время его празднования выпадает на разные числа. То конец января, то середина февраля... Новый год в Поднебесной отмечается по лунному календарю и носит название Чунь Цзе - Праздник весны. Наступает он на 15-й день первого лунного месяца и потому не привязан к смене числа в календаре. То есть дата получается плавающая. Чего не скажешь о традициях. Они соблюдаются многие века.

Китайский Новый год 2020: Как празднуют в Китае
Китайский Новый год 2020: Как празднуют в Китае
pinterest.com

Китайский Новый год: традиции праздника

Так, с древних времен перед Чунь Цзе китайцы запирались в своих домах, прячась от огромного чудовища Ниан (по-китайски Ниан - год). По легенде, это чудовище вылезало из моря и пожирало все, что встречалось на пути. Те, кто сидел дома, всю ночь ели и молились, а утром шли проведать соседей и узнать, все ли живы. Но в какой-то счастливый день китайцы узнали, что чудовище боится красного цвета и сильного шума. С этих пор возникла традиция красных одеяний и фейерверков в новогоднюю ночь. Накануне праздника страна буквально расцветает кумачом. Повсюду висят плакаты с иероглифами фу (счастье) и си (радость), гирлянды фонарей и прочие украшения, и все они - исключительно красного цвета, означающего благоденствие, удачу и достаток. А ночью Поднебесная похожа на большой светящийся шар, поскольку для отпугивания злых духов китайцы зажигают множество фонарей. Так освещается путь в Новый год. Еще один традиционный номер праздничной программы - Танец дракона, который чаще всего исполняют мужчины.

Китайский Новый год 2020: Как празднуют в Китае
Китайский Новый год 2020: Как празднуют в Китае
pinterest.com

Перед празднованием Нового года китайцы тщательно убираются в своих домах. Кстати, интересный момент: они подметают пол от двери к центру комнаты. После того как дом вычищен, все метелки, совки, тряпки убираются в место, где бы их никто во время праздника не смог увидеть. По легенде, боги во время празднования облетают дома и дарят пыль, которая символизирует счастье. И если убираться во время Нового года, можно случайно вымести будущее счастье из своего дома вместе с пылью.

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Что готовят на Китайский Новый год?

Пиршество за праздничным столом также имеет свои особенности. Новый год в Китае - это прежде всего семейный праздник, и ужин не начинается до тех пор, пока за столом не соберутся все члены семьи.

А что же на столе? Накрытый стол радует глаз и желудок разнообразными блюдами, главным из которых являются цзяоцзы - китайские пельмени. Не обходится праздничный стол и без бульона с длинной лапшой, символизирующей долголетие, или клецками. На севере страны бульон подают также с маленькими пельменями. Во многих домах на праздник делают маньтоу - пампушки с мясным фаршем.

Китайский Новый год 2020: Как празднуют в Китае
Китайский Новый год 2020: Как празднуют в Китае
pinterest.com

Что дарят на Китайский Новый год?

За новогодним ужином происходит обмен подарками. Дети преподносят старшим сладости и фрукты, а сами получают от них хунбао - конверты красного цвета, в которых лежат деньги. Эти деньги в новом году, как предполагается, должны принести счастье. В старинные времена деньги дарили не в конвертиках, а в виде ожерелий, которые составлялись из ста монет. Это было своеобразное поздравление с пожеланием прожить человеку до ста лет.

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Очень популярен в Китае обряд первого выхода. Совершается он сразу после наступления Нового года. Люди выходят из дома в указанном в гороскопе удачном направлении и делают около десяти шагов, а затем возвращаются обратно. Таким образом они чествуют бога радости.

Наутро после встречи Нового года на воротах домов вывешиваются таблички из персикового дерева с просьбами о счастье.

Китайский Новый год 2020: Как празднуют в Китае
Китайский Новый год 2020: Как празднуют в Китае
pinterest.com

И как многие народы мира, китайцы после встречи Нового года начинают ходить друг к другу в гости. В подарок, по традиции, которая зародилась еще в 1000 году до н.э., берут два мандарина. В китайском произношении словосочетание два мандарина схоже со словом золото, и, когда их дарят, желают безбедного года. В ответ нужно также подарить два мандарина.

Ранее мы рассказывали, что приготовить на Китайский Новый год.

 

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Теги: китайский новый год 2020, Китайский Новый Год, год белой железной крысы, 2020 год
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.02.2016, 14:12
Оценка:  0
гость
ya dumau redaktor vse vremya zabivaet menyat god i datu novogo goda ha ha
гость  (аноним)  17.01.2014, 16:43
Оценка:  0
гость
что за бред?! год змеи, 10 февраля... Редактор, ты читал статью?
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