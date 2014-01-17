Хоть мы уже и встречали год Крысы, официально Новый год по китайскому календарю 2020 еще не наступил.

Несмотря на то, что Новый год 2020 мы уже давно отпраздновали, год Белой Металлической (Железной) Крысы по китайскому календарю вступит в свои астрологические права лишь 25 февраля. Китайский Новый год отличается от нашего не только датой, но и традициями празднования. Как отмечают Новый год в Китае, расскажет Ivona.

Читай также: Китайский Новый год 2020: традиции и история празднования

Китайский Новый год: дата празднования

Интересно, что в Китае Новый год отличается от привычного нам календарного хотя бы тем, что каждый год время его празднования выпадает на разные числа. То конец января, то середина февраля... Новый год в Поднебесной отмечается по лунному календарю и носит название Чунь Цзе - Праздник весны. Наступает он на 15-й день первого лунного месяца и потому не привязан к смене числа в календаре. То есть дата получается плавающая. Чего не скажешь о традициях. Они соблюдаются многие века.

Китайский Новый год 2020: Как празднуют в Китае pinterest.com

Китайский Новый год: традиции праздника

Так, с древних времен перед Чунь Цзе китайцы запирались в своих домах, прячась от огромного чудовища Ниан (по-китайски Ниан - год). По легенде, это чудовище вылезало из моря и пожирало все, что встречалось на пути. Те, кто сидел дома, всю ночь ели и молились, а утром шли проведать соседей и узнать, все ли живы. Но в какой-то счастливый день китайцы узнали, что чудовище боится красного цвета и сильного шума. С этих пор возникла традиция красных одеяний и фейерверков в новогоднюю ночь. Накануне праздника страна буквально расцветает кумачом. Повсюду висят плакаты с иероглифами фу (счастье) и си (радость), гирлянды фонарей и прочие украшения, и все они - исключительно красного цвета, означающего благоденствие, удачу и достаток. А ночью Поднебесная похожа на большой светящийся шар, поскольку для отпугивания злых духов китайцы зажигают множество фонарей. Так освещается путь в Новый год. Еще один традиционный номер праздничной программы - Танец дракона, который чаще всего исполняют мужчины.

Китайский Новый год 2020: Как празднуют в Китае pinterest.com

Перед празднованием Нового года китайцы тщательно убираются в своих домах. Кстати, интересный момент: они подметают пол от двери к центру комнаты. После того как дом вычищен, все метелки, совки, тряпки убираются в место, где бы их никто во время праздника не смог увидеть. По легенде, боги во время празднования облетают дома и дарят пыль, которая символизирует счастье. И если убираться во время Нового года, можно случайно вымести будущее счастье из своего дома вместе с пылью.

Читай также: Восточный гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака

Что готовят на Китайский Новый год?

Пиршество за праздничным столом также имеет свои особенности. Новый год в Китае - это прежде всего семейный праздник, и ужин не начинается до тех пор, пока за столом не соберутся все члены семьи.

А что же на столе? Накрытый стол радует глаз и желудок разнообразными блюдами, главным из которых являются цзяоцзы - китайские пельмени. Не обходится праздничный стол и без бульона с длинной лапшой, символизирующей долголетие, или клецками. На севере страны бульон подают также с маленькими пельменями. Во многих домах на праздник делают маньтоу - пампушки с мясным фаршем.

Китайский Новый год 2020: Как празднуют в Китае pinterest.com

Что дарят на Китайский Новый год?

За новогодним ужином происходит обмен подарками. Дети преподносят старшим сладости и фрукты, а сами получают от них хунбао - конверты красного цвета, в которых лежат деньги. Эти деньги в новом году, как предполагается, должны принести счастье. В старинные времена деньги дарили не в конвертиках, а в виде ожерелий, которые составлялись из ста монет. Это было своеобразное поздравление с пожеланием прожить человеку до ста лет.

Читай также: Лунный календарь для комнатных растений на февраль 2020

Очень популярен в Китае обряд первого выхода. Совершается он сразу после наступления Нового года. Люди выходят из дома в указанном в гороскопе удачном направлении и делают около десяти шагов, а затем возвращаются обратно. Таким образом они чествуют бога радости.

Наутро после встречи Нового года на воротах домов вывешиваются таблички из персикового дерева с просьбами о счастье.

Китайский Новый год 2020: Как празднуют в Китае pinterest.com

И как многие народы мира, китайцы после встречи Нового года начинают ходить друг к другу в гости. В подарок, по традиции, которая зародилась еще в 1000 году до н.э., берут два мандарина. В китайском произношении словосочетание два мандарина схоже со словом золото, и, когда их дарят, желают безбедного года. В ответ нужно также подарить два мандарина.

Ранее мы рассказывали, что приготовить на Китайский Новый год.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.