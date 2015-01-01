Китайский Новый год 2020 наступает 25 января, и пройдет под покровительством Крысы.

Новый год - особенный праздник для всех китайцев. Он дает возможность трудолюбивому народу отдохнуть, провести время с родными и близкими и встретить наступающий год в соответствии с древними традициями. Что нужно знать об истории Чуньцзе - праздника Весны и наступления Нового года в Китае, расскажет Ivona.

Китайский Новый год наступает в первое новолуние года в период между 20-м января и 20-м февраля по григорианскому календарю.

Чуньцзе имеет древнюю историю, восходящую к обрядам жертвоприношения божествам и поминания предков, которые совершались в конце и начале года в эпоху Шан 1600-1100 годах до нашей эры.

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Праздник сопровождается расклеиванием парных бумажных надписей по обеим сторонам входа в дом, помещение украшается внутри лубочными новогодними картинами, эти изображения содержат пожелания счастья в будущем. В прошлом этот обычай, как и запуск хлопушек, считался эффективным способом изгнания злых духов и очищения дома от нечисти. Позже наклеивание лубков вошло в праздничный ритуал китайцев, и пользуется сейчас большой популярностью в стране.

Китайский Новый год 2020: традиции и история празднования pinterest.com

В ночь накануне праздника, именуемую чуси, вся семья собирается вместе. Устраивается обильный праздничный ужин, после которого смотрят выступление известных артистов по телевизору, ведутся беседы на разные темы, игры. Во многих семьях молодые не ложатся спать всю ночь, это называется шоу суй - ожидание Нового года.

Утром следующего дня во многих семьях кушают пельмени цзяоцзы, которые напоминают своей формой слитки из золота и серебра, и символизируют пожелание богатства. После завтрака полагается обходить дома родственников и близких с поздравлениями. В первый день Нового года родные и близкие, друзья и сослуживцы навещают друг друга и дарят подарки.

Китайский Новый год 2020: традиции и история празднования pinterest.com

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Взрослые дарят детям мелкие деньги, завернутые в красную бумагу, что символизирует пожелание достатка семье и успешность развития ребенка. Также с этим обычаем связана легенда, что когда-то в городе Цзясин жили супруги, которые лишь в старости родили одного ребенка. Супруги боялись, как бы злой дух суй не убил их малыша, и решили дежурить всю новогоднюю ночь у постели ребенка. Они приготовили для малыша несколько монет и стали учить его, как обернуть их красной бумагой, но после все устали и быстро уснули. А красный мешочек с монетами положили возле подушки малыша. Наступила ночь. И злой дух стал подкрадываться к ребенку, но, когда он решил погладить ребенка, неожиданно из мешка с монетками вырвался золотой лучик. Дух сильно испугался и убежал. Хотя сегодня уже никто не обращает внимания на то, существует ли злой дух суй, в новогоднюю ночь взрослые все еще дарят детям деньги на счастье.

Китайский Новый год 2020: традиции и история празднования pinterest.com

В дни праздника Весны устраиваются массовые выступления: танцы львов, пляски драконов, хороводы сухопутных лодок, представления на ходулях.

В старину новогодние торжества длились больше месяца. С ускорением ритма жизни не может быть и речи о таких продолжительных праздниках, однако именно на это время в Китае приходится одна из трех золотых недель календарного года - семь непрерывных выходных дней.

Появляется новая мода и на подарки. Раньше китайцы дарили друг другу сигареты, спиртные напитки, продукты питания. Сегодня хорошим подарком являются свежие цветы, абонемент в спортивный клуб, лотерейные билеты.

Китайский Новый год 2020: традиции и история празднования pinterest.com

Меняются способы поздравления. На смену личным посещениям и поздравительным открыткам приходят звонки по телефону, электронные письма и открытки по интернету.

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После шумной встречи нового года китайцы будут отмечать другой традиционный праздник Юаньсяо - Праздник фонарей. Во время, которого, принято лакомиться пирожками, изготовленными из клейкой муки со сладкой начинкой и цукатами, а также любоваться светом зажженных ночью фонарей. Праздником фонарей и завершается период празднования Нового года в Китае.

Китайский Новый год 2020: традиции и история празднования pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда наступит и сколько продлится китайский Новый год 2020.

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