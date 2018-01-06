Рождество: История и традиции праздника

Рождество – праздник добрый, светлый и веселый. По Библии в этот день Иисус воплотился в человеческом теле.

Православное Рождество отмечают 7 января Shuttertstock.com

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Рождество 2020 приходится на вторник, 7 января. Об истории и традиции праздника Рождества Христова вам расскажет Ivona.

На Рождество возможны самые невероятные чудеса. Вероятно, поэтому и ждем его с таким нетерпением, готовимся заранее, покупаем подарки, чтобы порадовать близких. Можно сказать, что Рождество – день рождения для всех. А радость, веселье, всяческие удовольствия – что может быть естественнее в такой день? Но самое главное: просто сказочные возможности Рождества. В этот день мы можем встретить долгожданную любовь, получить известие, которое изменит жизнь, стать владельцем вещи, о которой даже мечтать не смели. Ничего странного: все это – подарки от самого Рождества, которое испокон веков считали одухотворенным. То есть Рождество в определенное время приходит (в 12 ночи с 6 на 7 января нужно впустить его, открыв входную дверь), а потом уходит (ровно в полночь с 7 на 8 января его нужно проводить).



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Как правильно подготовиться к Рождеству

Самая главная подготовка к празднику заключается не в закупке подарков и приготовлении щедрого стола. Канун Рождества – особый период, когда гораздо важнее проявить лучшие человеческие качества: участливость, сострадание, милосердие. Причем не только по отношению к родным и друзьям, в больше мере – к людям нуждающимся. Дни перед Рождеством ранее считались благотворительными: люди делились тем, что имели, с неимущими, навещали в больницах одиноких людей, оказывали помощь всем, кому она была нужна. И уже перед самым приходом праздника (в Сочельник) раздавали еду бедным, чтобы они также имели возможность отметить этот день.

И в наши дни не трудно найти того, кому нужна помощь. Можно спросить: а как же рождественское волшебство? Почему, например, у бедных еда не появлялась сказочным образом? Появлялась! Просто передавали ее человеческие руки. Рождественские подарки Но, кроме того, что Рождество – праздник всех, это прежде всего семейный праздник. Гостей в дом в этот день обычно не приглашают. Но если гость случится, обязанность хозяев – принять его как можно лучше. То есть, накормить, напоить, без подарка не оставить (вплоть до того, что пожертвовать своим).

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Кстати, о рождественских подарках. В этот день можно дарить абсолютно все, но лучше – то, о чем человек мечтал (в подтверждение рождественских чудес) или что ему обязательно пригодится в жизни. Можно преподнести подарок самолично или положить его под елку. Между елкой новогодней и елкой рождественской есть разница. Как ни удивительно это может показаться, для Рождества ель имеет даже большее значение: ведь это дерево олицетворяет вечную жизнь. И если на новогодней елке верхушка может быть какой угодно, на рождественской должна быть только звезда – символ звезды Вифлеема, которая возвестила о рождении Иисуса. Хотя подарки под елкой – это всегда приятно, какие бы они ни были: новогодние или рождественские. Некоторые упаковывают рождественские подарки в длинные чулки Санты, особенно если в доме есть камин, к которому можно прикрепить эти сюрпризы. Но, в принципе, какая разница, в чем упакованы подарки? Главное, чтобы они были!



Рождество: История и традиции праздника Pinterest

Рождественские традиции

Вечером 6 января, в Святой вечер, после захода солнца вся семья собирается за столом, на котором 12 постных блюд – по числу апостолов. Ни одно из блюд не должно остаться нетронутым: каждое нужно хоть немного попробовать. Хорошо, если на столе горит свеча – живой огонь. Главное блюдо ужина в Святой вечер – кутья. Традиционно ее готовят из пшеницы, но можно использовать и другие цельные крупы. Крупинки, зерна – это символ людей, склеенных в человечество. А в качестве клея в кутье используют мед или сахарный сироп. Этим ужином заканчивается строгий Рождественский пост: 7 января все ограничения снимаются, и можно устраивать настоящий праздничный пир.

Говорят, что на Новый год в домах должно пахнуть мандаринами, а в Рождество дом должен пропитываться ароматами корицы и ванили. То есть без праздничной выпечки этот праздник не мыслим. В Рождество издавна придерживались еще одной традиции: надевать только новую одежду. Не чистую, выстиранную, а именно новую, еще не ношеную. Ну, и, конечно, в этот день был запрет на любую работу: шить, стирать, убирать (особенно выносить мусор из дома) нельзя. Вся еда должна быть приготовленной заранее.

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Хорошая традиция, заставляющая обратить внимание на себя, уделить время своим близким. Кстати, в первые дни рождественской недели были распространены визиты: положено было навещать родню и хороших знакомых. Но посещение их дома должно было быть именно визитом, а не гостеванием: заходили на 15-20 минут, не больше – с поздравлениями и пожеланиями. В наше время, конечно, можно обойтись телефонным звонком, главное – дать понять небезразличным тебе людям, что ты их помнишь и желаешь им самого доброго. Кстати, если ты в положенный срок откроешь не дверь, а окно, неважно: Рождество войдет и через него. И, может быть, в твоей жизни произойдет нечто совершенно волшебное.

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