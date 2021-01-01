Арбуз моделирует фигуру, повышает гемоглобин и помогает сохранить молодость. А чем он еще полезен и какие интересные факты мы знаем об этой ягоде - читайте в статье.

Родиной арбуза считается Африка. А в Древнем Египте люди его активно выращивали.

Славяне арбузы начали выращивать в 17 веке. Хотя изначально его засаливали, так как привезенные плоды были не пригодными для употребления.

Кожура арбуза полностью съедобна. Ее можно мариновать, варить из нее джемы и варенья. Семена арбуза можно поджарить и есть.

Самые странные арбузы выращивают в Японии: квадратные, в виде пирамиды, арбузы с желтой мякотью и арбузы-крошки диаметром 10 см.

3 августа - день арбуза Pinterest.com

Самый большой арбуз в мире весом 120 килограмм вырастили в США в штате Арканзас.

Из арбузов варят и необычный мед под названием «нардек». Он получается в результате вываривания арбузного сока до загустения. На приготовление 1 килограмма меда уходит около 16 килограммов арбузной мякоти.

3 августа - день арбуза Pinterest.com

Чем полезен арбуз

1. Улучшает настроение. В арбузе много цитруллина – аминокислоты, которая ускоряет в организме синтез аргинина. Аргинин, в свою очередь, оказывает на человека самое что ни на есть позитивное влияние – расслабляет и успокаивает нервы. Так что арбуз – один из мощнейших природных антидепрессантов. Правда, больше всего цитруллина содержится в арбузных корках и белой мякоти.

2. Повышает потенцию. Тот же аргинин расширяет кровеносные сосуды и является природным аналогом действующего вещества всем известной Виагры. Для достижения заметного эффекта заинтересованным лицам нужно съедать (или скармливать партнеру) по 5-6 ломтей арбуза.

3 августа - день арбуза Pixabay

3. Помогает похудеть. В килограмме арбуза всего 400 ккал. Для тех, кто худеет, это примерно четверть дневной нормы – и отличный вариант легкого необременительного ужина, которые легко впишется в сезонную программу. Конечно, не стоит от души наедаться на ночь (см. следующий пункт). Оптимальное сочетание – граммов 300 арбуза, овощи - например, томаты и паприка, ломтик хлеба и кусочек нежирного сыра вроде брынзы. За месяц при таком подходе можно легко и непринужденно избавиться от пары-тройки килограммов ненужного веса.

4. Имеет мочегонный и желчегонный эффект. Можно в целях предупреждения образования камней в почках и желчном пузыре раз в неделю устраивать себе арбузные разгрузки: съедать по 1,5 – 2 кг арбуза в день.

5. Снижает уровень холестерина в крови за счет клетчатки и пектинов. Не стоит пренебрегать таким приятным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

3 августа - день арбуза Pinterest.com

6. Налаживает работу желудка и кишечника. Пектины и клетчатка еще и работу ЖКТ нормализуют. Кстати, арбуз помогает при кишечных расстройствах, которые не редкость в жаркую погоду.

7. Повышает гемоглобин – в нем много железа.

8. Укрепляет десны. Арбузным соком рекомендуют полоскать рот при гингивите и пародонтите.

9. Увлажняет кожу. Арбузные маски повышают тонус, улучшают цвет лица, хорошо увлажняют. Самый простой способ добиться результата – несколько раз в день протирать лицо кусочком мякоти.

10. Сохраняет молодость. В больших количествах содержит фолиевую кислоту, калий, магний, марганец и антиоксиданты, замедляющие старение.

Вам будет интересно почитать Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.