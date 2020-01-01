Секреты домашней заморозки.

Лето уже приносит нам свои плоды: созрела клубника, уже появилась лесная земляника и первая садовая малина. На очереди - смородина, крыжовник, вишня. Как сохранить вкусный урожай, не потеряв ни одной витаминки и не помяв хрупкие ягодки? Вариант, на самом деле, только один - заморозить. Как это сделать лучше всего, расскажет Ivona.

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Какими должны быть ягоды для заморозки?

Ягоды нужно замораживать по мере их созревания (если у вас есть сад), или же покупки. Чем свежее ягода, попавшая вам в руки, тем лучше. Не пытайтесь заморозить совсем спелые ягоды - они обязательно расползутся и потеряют форму. Нужно уловить момент гармонии между спелостью и устойчивостью.

Как правильно заморозить ягоды на зиму? pinterest.com

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Температура заморозки

Специалисты по холодильному оборудованию утверждают, что температура, наиболее подходящая для заморозки, находится в пределах от минус 18 до минус 23 градусов. При температуре минус 18 и ниже, овощи и фрукты быстрее и надежнее замораживаются и хранятся от 8 до 12 месяцев - т.е. практически до следующего сезона.

Можно заморозить продукты и при температуре от 0 градусов до минус 8. Однако имейте в виду, что хранить такие продукты нужно не более трех месяцев.

Как правильно заморозить ягоды на зиму? pinterest.com

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Тара для ягод

Наша цель не просто заморозить ягоды, но и сохранить их аппетитный внешний вид. Ведь зимой мы сможем украшать ими самые разные блюда и десерты. Для того, чтобы сохранить форму ягод, прекрасно подойдут целлофановые пакеты и небольшие пластиковые контейнеры с крышками, которые можно купить в отделах одноразовой посуды.

Благодаря своей прямоугольной форме они очень хорошо вписываются в пространство морозильных камер. Но если уж количество ягод угрожающе велико - можно немного сэкономить пространства морозилки, придавая с помощью пластиковых контейнеров удобную для хранения форму полиэтиленовым пакетам. Сделать это очень просто.

Как правильно заморозить ягоды на зиму? pinterest.com

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Каждый пакет, куда уже пересыпаны замороженные ягоды, уложите в прямоугольный пластиковый контейнер и поместите в морозильную камеру. Когда содержимое пакета замерзнет, приняв прямоугольную форму, контейнер можно освободить для повторного использования в качестве формы для замораживания. Полученные при этом прямоугольные пакеты размещаются в морозильной камере достаточно компактно.

Нежные ягоды - клубнику, малину и ежевику лучше хранить в контейнерах. Так они не помнутся при заморозке и сохранят форму при размораживании. Смородину, вишню и крыжовник, а так же многие другие можно замораживать сухим способом и хранить в целлофановых пакетах.

Как правильно заморозить ягоды на зиму? pinterest.com

Можно перетереть ягоды и замораживать в виде пюре. С сахаром или без - решать вам.

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Размер ягод для заморозки

В морозилке, для комфортного использования, ягоды должны храниться в удобном для вас объеме. Ведь в одном случае придется рассчитывать на зимний компот для семьи из 5 человек, а в другом - для десерта на одну гламурную девушку.

Почему важны такие расчеты? Дело в том, что повторно замораживать продукты нельзя ни в коем случае, а значит, нужно упаковать заморозку с таким расчетом, чтобы можно было сразу использовать все содержимое пакета или контейнера. К тому же маленькие порции быстрее и качественнее замораживаются и хранятся.

Как правильно заморозить ягоды на зиму? pinterest.com

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Как правильно заморозить ягоды?

В морозильнике выделите одну или несколько полок. Застелите их плотным пластиком. Ягоды подготовьте - переберите, вымойте и обсушите. Затем закладывайте их порциями в морозильник, распределяя в один слой на полке. Через несколько часов вынимайте партию и раскладывайте по контейнерам или пакетам и возвращайте в морозильник. Если вы хотите заготовить ягоды с сахаром, их нужно помыть, обсушить, пересыпать сахаром и разложить по контейнерам. Как вариант - смешать с сахаром ягодное пюре.

Как правильно заморозить ягоды на зиму? pinterest.com

Ранее мы рассказывали о способах заморозки клубники.

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