Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мороженое: Польза и вред

Комментариев: 0
Что нужно знать о любимом летнем лакомстве?
Мороженое: Польза и вред
Мороженое: Польза и вред
pinterest.com

Мороженое традиционно считается одним из самых вкусных и любимых лакомств, лучшим средством от летней жары. Но полезно ли оно? На этот вопрос ответит Ivona.

Читай также: Просто и полезно: рецепт лимонада от Юлии Панковой

Состав мороженого

Современное мороженое, которое производится промышленным путем, состоит из следующих компонентов:

  • молоко - не менее 10% жирности;
  • молочные сухие остатки, 9-12%. Сюда входят протеины (казеин и протеины сыворотки) и лактоза;
  • сахара,12-16%. Обычно это сочетание сахарозы и глюкозных сиропов;
  • стабилизаторы и эмульсии, 0.2-0.5%;
  • вода, 55%-64%. Она испаряется из других компонентов мороженого.

Все эти ингредиенты вместе с воздухом, который попадает в массу в процессе помешивания, и составляют мороженое.

Мороженое: Польза и вред
Мороженое: Польза и вред
pinterest.com

Количество калорий в одном стаканчике может колебаться от 270 до 375 калорий.

Мороженое производится с широким спектром ароматизаторов и наполнителей: шоколадной стружкой, орехами, фруктами, вареньем и карамелью, крошкой печенья, сиропом и банановым соусом.

Читай также: Летние коктейли из клубники: топ-5 рецептов

Кроме того, мороженое разделяется на следующие основные типы, соответствующие разным вкусам:

  • молочное мороженое (жирность составляет до 4%);
  • сливочное мороженое (жирность до 10%);
  • пломбир-мороженое (жирность до 15%);
  • фруктовое мороженое (на основе фруктовых соков, с нулевой жирностью).

Современные производители позаботились также о любителях лакомства, следящих за фигурой: разработали продукт на молочной основе без содержания жира, со специальной добавкой инулином, позволяющей добиться тех же вкусовых ощущений, что и у жирного мороженого.

Мороженое: Польза и вред
Мороженое: Польза и вред
pinterest.com

Читай также: Суп из огурцов: ТОП-5 летних рецептов

В чем польза мороженого?

В мороженом содержится около ста ценных для организма веществ: более 20 аминокислот белка, около 25 различных жирных кислот, 30 минеральных солей, важные для обмена веществ ферменты, а также более 20 различных витаминов, фосфор для костей и роста, магний, калий и железо.

Состав мороженого способствует увеличению в организме гормона счастья серотонина. Он улучшает память, поднимает настроение и помогает нам справиться со стрессами.

Мороженое: Польза и вред
Мороженое: Польза и вред
pinterest.com

Читай также: Ягодный мохито: лучшие рецепты освежающего напитка

Как мороженое может навредить здоровью?

Мороженое является высококалорийным продуктом, поэтому не следует злоупотреблять данным лакомством людям склонным к полноте. Также вредно холодное мороженое при язвенной болезни желудка и хроническом гастрите. Врачи не рекомендуют мороженое тем людям, которые часто болеют респираторными заболеваниями.

Если мороженое приготовлено на сахарозе, то его нельзя есть диабетикам. Людям с высоким уровнем холестерина в крови не рекомендуется мороженое, сделанное на животных жирах.

Диетологи считают, что следует избегать лимонного, клубничного и других ароматических сортов мороженого (в таком мороженом обычно содержится много фруктовых эссенций и добавок, как правило, не относящихся к группе натуральных).

Мороженое: Польза и вред
Мороженое: Польза и вред
pinterest.com

Читай также: Рецепт смузи из клубники и черешен от Юлии Панковой

Как выбрать хорошее мороженое?

При покупке мороженого надо обратить внимание на условия его хранения: температура в морозильной камере должна быть не выше минус 18°С; если это условие не выдерживается, мороженое тает, снова замораживается, что сказывается на его качестве. Это можно заметить, оценив его текстуру, консистенцию, запах и цвет.

Предпочтительнее покупать мороженое в порционных упаковках (стаканчик, рожок, брикет), которое можно съесть сразу, а не класть в холодильник.

Мороженое: Польза и вред
Мороженое: Польза и вред
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как в домашних условиях приготовить мятное мороженое с шоколадной крошкой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: польза для здоровья, свойства продуктов, факты о еде и напитках, молочные продукты, польза для здоровья, вред для здоровья, мороженое
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: menslife.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь