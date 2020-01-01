Что нужно знать о любимом летнем лакомстве?

Мороженое традиционно считается одним из самых вкусных и любимых лакомств, лучшим средством от летней жары. Но полезно ли оно? На этот вопрос ответит Ivona.

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Состав мороженого

Современное мороженое, которое производится промышленным путем, состоит из следующих компонентов:

молоко - не менее 10% жирности;

молочные сухие остатки, 9-12%. Сюда входят протеины (казеин и протеины сыворотки) и лактоза;

сахара,12-16%. Обычно это сочетание сахарозы и глюкозных сиропов;

стабилизаторы и эмульсии, 0.2-0.5%;

вода, 55%-64%. Она испаряется из других компонентов мороженого.

Все эти ингредиенты вместе с воздухом, который попадает в массу в процессе помешивания, и составляют мороженое.

Мороженое: Польза и вред pinterest.com

Количество калорий в одном стаканчике может колебаться от 270 до 375 калорий.

Мороженое производится с широким спектром ароматизаторов и наполнителей: шоколадной стружкой, орехами, фруктами, вареньем и карамелью, крошкой печенья, сиропом и банановым соусом.

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Кроме того, мороженое разделяется на следующие основные типы, соответствующие разным вкусам:

молочное мороженое (жирность составляет до 4%);

сливочное мороженое (жирность до 10%);

пломбир-мороженое (жирность до 15%);

фруктовое мороженое (на основе фруктовых соков, с нулевой жирностью).

Современные производители позаботились также о любителях лакомства, следящих за фигурой: разработали продукт на молочной основе без содержания жира, со специальной добавкой инулином, позволяющей добиться тех же вкусовых ощущений, что и у жирного мороженого.

Мороженое: Польза и вред pinterest.com

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В чем польза мороженого?

В мороженом содержится около ста ценных для организма веществ: более 20 аминокислот белка, около 25 различных жирных кислот, 30 минеральных солей, важные для обмена веществ ферменты, а также более 20 различных витаминов, фосфор для костей и роста, магний, калий и железо.

Состав мороженого способствует увеличению в организме гормона счастья серотонина. Он улучшает память, поднимает настроение и помогает нам справиться со стрессами.

Мороженое: Польза и вред pinterest.com

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Как мороженое может навредить здоровью?

Мороженое является высококалорийным продуктом, поэтому не следует злоупотреблять данным лакомством людям склонным к полноте. Также вредно холодное мороженое при язвенной болезни желудка и хроническом гастрите. Врачи не рекомендуют мороженое тем людям, которые часто болеют респираторными заболеваниями.

Если мороженое приготовлено на сахарозе, то его нельзя есть диабетикам. Людям с высоким уровнем холестерина в крови не рекомендуется мороженое, сделанное на животных жирах.

Диетологи считают, что следует избегать лимонного, клубничного и других ароматических сортов мороженого (в таком мороженом обычно содержится много фруктовых эссенций и добавок, как правило, не относящихся к группе натуральных).

Мороженое: Польза и вред pinterest.com

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Как выбрать хорошее мороженое?

При покупке мороженого надо обратить внимание на условия его хранения: температура в морозильной камере должна быть не выше минус 18°С; если это условие не выдерживается, мороженое тает, снова замораживается, что сказывается на его качестве. Это можно заметить, оценив его текстуру, консистенцию, запах и цвет.

Предпочтительнее покупать мороженое в порционных упаковках (стаканчик, рожок, брикет), которое можно съесть сразу, а не класть в холодильник.

Мороженое: Польза и вред pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как в домашних условиях приготовить мятное мороженое с шоколадной крошкой.

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