Как лекарственное растение стало настоящим деликатесом во всех кухнях мира?

Спаржа или аспарагус: Лучшие рецепты, польза и как выбрать pinterest.com

Спаржа - довольно новый овощ для нас и многие еще не смогли по достоинству оценить ее вкусовые качеств. Правильно приготовленная спаржа обладает не только тонким вкусом, но и массой полезных свойств. Именно об этих свойставах, а также о том, как быстро и вкусно использовать спарду в кулинарии, расскажет Ivona.

Польза спаржи для организма человека

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Существуют три разновидности спаржи: зеленая, белая и фиолетовая. Зеленая спаржа самая распространенная, так как урожай собирается круглый год. Спаржа на самом деле это молодые побеги кустистого растения. Еще древние римляне культивировали этот овощ, но в основном в целебных целях и использовали семена и корневища растения. Зеленая разновидность растет на открытом воздухе. В приготовленном виде спаржа остается сочной и хрустящей.

Спаржа или аспарагус: Лучшие рецепты, польза и как выбрать pinterest.com

Белая спаржа - это сезонный овощ, который собирается с середины марта по июнь. Трудоемкость сбора и короткий сезон сказывается на более высокой цене этой разновидности. Белая спаржа имеет более нежный вкус, в отличие от зеленой. Выращивается же она в песчаных холмиках при полном отсутствии солнечного света. Фиолетовый сорт самый редкий и имеет достаточно необычный, слегка горьковатый вкус. При готовке фиолетовый цвет теряется, и спаржа становится зеленой.

Спаржа, независимо от сорта, богата ценными витаминами (A, C, B1, B2 и Е) и минералами (кальций, фосфор, калий, медь, магния, железо и цинк). Калиевые соли и спаржевая кислота активируют работу почек, что облегчает вывод продуктов распада обмена веществ, цинк способствует заживлению ран и укреплению соединительных тканей. Кальций и фосфор полезны для строительства костных тканей, а железо и магний повышают способность кровообразования. Спаржа также отличный диетический продукт (180ккал на 1кг) и способствует выведению шлаков из организма, так как содержит много балластных веществ.

Спаржа или аспарагус: Лучшие рецепты, польза и как выбрать pinterest.com

Как выбрать спаржу?

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При выборе спаржи в магазине обращай, прежде всего, внимание на ее свежесть. Срезы побегов должны быть сухими и твердыми, головки плотными. Нижнюю часть стеблей белой спаржи нужно чистить (лучше всего ножом для чистки картофеля), у зеленой достаточно отрезать жесткую часть черешка (2-3см).

Спаржа отлично сочетается с разнообразными соусами, что делает блюдо настоящим деликатесом. Спаржу можно есть холодной и горячей, как основное блюдо и как гарнир, из нее получаются отличные супы и муссы. Это также единственный овощ, который по этикету можно есть руками.

Спаржа или аспарагус: Лучшие рецепты, польза и как выбрать pinterest.com

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Белая спаржа с лососем

2 связки белой спаржи (около 24 штук)

8 тонких ломтика копченого лосося

30гр масла

40гр муки

0,5л молока

120гр тертого сыра эмменталь

Мускатный орех

Соль и перец

Отварить спаржу в соленой воде (10-15 минут). Определить готовность можно следующим образом: лезвие ножа должно легко рассекать спаржу без прикладывания усилия. Если спаржа уже подвяла, нужно отправить в воду для варки по столовой ложке сахара и сока лимона. Слить воду и отложить спаржу. Совет: бульон от варки можно использовать для приготовления супа.

Растопить масло в небольшой кастрюльке, всыпать муку и перемешать с помощью венчика. Добавить молоко и мускат, постоянно помешивая. Посолить и поперчить. После закипания соус должен загустеть, его нужно снять с огня и перемешать с натертым сыром.

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Завернуть в ломтики лосося по три побега спаржи и выложить на огнеупорное блюдо, полить соусом и запекать в духовке в режиме гриля (если гриля нет, поставить термостат на максимум и включить только верхний нагрев). Запекать до золотистой корочки на соусе.

Подавать на подогретых тарелках. Идеально сочетается с отварным молодым картофелем и петрушкой. К спарже хорошо подходит белое вино сорта мускат.

Вместо лосося можно использовать сырокопченую ветчину, вместо белой спаржи можно использовать зеленую, время варки которой короче на 3-4 минуты.

Спаржа или аспарагус: Лучшие рецепты, польза и как выбрать pinterest.com

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Голландский соус к спарже

Голландский соус - это классическое сопровождение спаржи, который можно использовать и с другими блюдами (рыбой, овощами).

2ст.л. лимонного сока

4ст.л. горячей воды

3 крупных яичных желтка

100гр сливочного масла

1/4ч.л. кайенского перца (чили)

Соль по вкусу

В приготовлении соуса важно иметь все продукты под рукой и следить, чтобы соус ни в коем случае не закипел. Подогреть лимонный сок, растопить отдельно масло. Вода должна быть очень горячей.

Поставить кастрюльку для соуса на очень медленный огонь (лучше использовать водяную баню). Влить желтки и начинать взбивать венчиком, пока масса не начнет густеть. Постепенно вливать кипяток, не переставая взбивать соус. Влить подогретый лимонный сок, снять с огня и продолжать взбивать. Теперь добавлять по чуть-чуть растопленное масло. Всыпать перец и соль и еще раз взбить.

Важный момент: взбивать нужно в одинаковом темпе и в одном направление, иначе соус может свернуться. Если это все-таки произошло, добавьте немножко холодной воды и энергично взбейте соус заново.

Спаржа или аспарагус: Лучшие рецепты, польза и как выбрать pinterest.com

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Фламандский соус к спарже

4 вареных яйца

75 гр. сливочного масла

1 пучок петрушки

Соль и перец

Если вы не любите стоять у плиты или просто нет времени, есть более простой вариант соуса к спарже. Смешайте мелко-нарубленные яйца с растопленным сливочным маслом и петрушкой. Посолите и поперчите. Соус готов!

Спаржа или аспарагус: Лучшие рецепты, польза и как выбрать pinterest.com

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