Полезный перекус: ТОП-5 отличных идей

Пять простых, сытных и полезных блюд, которые легко утолят чувство голода без вреда для здоровья и фигуры!

Жизнь так стремительна, что порою сложно найти время для полноценного обеда. Что делать, когда очень хочется есть, но на полноценный обед нет времени?

Предлагаем вашему вниманию несколько простых и сытных блюд, которые помогут справиться с голодом и не повредят организму.

Козий сыр + салат Айсберг

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Один из самых полезных листовых салатов - Айсберг, внешне похож на белокочанную капусту. Салат богат фолиевой кислотой, которая так необходима для укрепления нервной системы, особенно беременным и кормящим мамам. Вместо хлеба намажь козий сыр (он усваивается легче, чем сыр из коровьего молока, особенно в сочетании со свежей зеленью) или брынзу на лист салата, приправь его любимыми специями.

Идея для перекуса: салат и козий сыр bakelist.com

Тосты с авокадо

Хлеб очень хорошо сочетается с авокадо. К мякоти авокадо добавь немного лимонного сока, соли и перца. Этим кремом намажь подсушенный в тостере хлеб из пророщенной пшеницы или зерновые хлебцы. Можно к этому перекусу добавить крупы.

Идея для перекуса: тосты с авокадо eatdrinkpretty.com

Шпинат и зеленая фасоль со сливками

Быстрый горячий вариант, на его приготовление уйдет совсем немного времени. Мороженый шпинат и фасоль промой холодной водой и отправь тушиться в небольшом количестве воды. Можно также добавить репчатый лук или чеснок. Когда шпинат и фасоль будут готовы, добавь к ним сливки, соль и готовь все вместе еще пару минут. Можно добавить овощи или сыр.

Ореховое молоко

Приготовление орехового молока занимает не больше пяти минут. Это отличный напиток, который сочетается с другими продуктами. Для более сытного перекуса смешай в блендере ореховое молоко с бананом или финиками.

Ореховое молоко foodcoachnyc.com

Авокадо + фрукты

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Смузи с авокадо - идеальный вариант, когда хочется чего-то сочного, но более сытного, чем просто фрукты. Бананы в сочетании с авокадо станут достаточно сытным, но при этом легким перекусом. Можно добавить фрукты и зелень.

Смузи из авокадо kartu.lt

Приятного аппетита!

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