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Полезный перекус: ТОП-5 отличных идей

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Пять простых, сытных и полезных блюд, которые легко утолят чувство голода без вреда для здоровья и фигуры!
Полезный перекус: ТОП-5 отличных идей
Полезный перекус: ТОП-5 отличных идей
shutterstock.com

Жизнь так стремительна, что порою сложно найти время для полноценного обеда. Что делать, когда очень хочется есть, но на полноценный обед нет времени?

Предлагаем вашему вниманию несколько простых и сытных блюд, которые помогут справиться с голодом и не повредят организму.

Козий сыр + салат Айсберг

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Один из самых полезных листовых салатов - Айсберг, внешне похож на белокочанную капусту. Салат богат фолиевой кислотой, которая так необходима для укрепления нервной системы, особенно беременным и кормящим мамам. Вместо хлеба намажь козий сыр (он усваивается легче, чем сыр из коровьего молока, особенно в сочетании со свежей зеленью) или брынзу на лист салата, приправь его любимыми специями. 

Идея для перекуса: салат и козий сыр
Идея для перекуса: салат и козий сыр
bakelist.com

Тосты с авокадо

Хлеб очень хорошо сочетается с авокадо. К мякоти авокадо добавь немного лимонного сока, соли и перца. Этим кремом намажь подсушенный в тостере хлеб из пророщенной пшеницы или зерновые хлебцы. Можно к этому перекусу добавить крупы.

Идея для перекуса: тосты с авокадо
Идея для перекуса: тосты с авокадо
eatdrinkpretty.com

Шпинат и зеленая фасоль со сливками

Быстрый горячий вариант, на его приготовление уйдет совсем немного времени. Мороженый шпинат и фасоль промой холодной водой и отправь тушиться в небольшом количестве воды. Можно также добавить репчатый лук или чеснок. Когда шпинат и фасоль будут готовы, добавь к ним сливки, соль и готовь все вместе еще пару минут. Можно добавить овощи или сыр.

Ореховое молоко

Приготовление орехового молока занимает не больше пяти минут. Это отличный напиток, который сочетается с другими продуктами. Для более сытного перекуса смешай в блендере ореховое молоко с бананом или финиками.

Ореховое молоко
Ореховое молоко
foodcoachnyc.com

Авокадо + фрукты

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Смузи с авокадо - идеальный вариант, когда хочется чего-то сочного, но более сытного, чем просто фрукты. Бананы в сочетании с авокадо станут достаточно сытным, но при этом легким перекусом. Можно добавить фрукты и зелень.

Смузи из авокадо
Смузи из авокадо
kartu.lt

Приятного аппетита!

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Теги: перекус, перекусы, здоровое питание, правильное питание, свойства продуктов, фрукты, овощи, смузи
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Источник: ivona

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