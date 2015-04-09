9 натуральных красителей для пасхальных яиц

Яркие, насыщенные оттенки без химии в домашних условиях!

Как красить яйца на Пасху каждая хозяйка решает сама. Светлое Пасхальное Воскресение в этом году выпадает на 2 мая, за три дня до него можно окрашивать яйца к празднику. Для этого лучше всего использовать натуральные средства.

Изначально необходимо определиться с цветовой гаммой. Натуральными красителями в домашних условиях яйца можно покрасить в желтый, коричневый, голубой, фиолетовый, зеленый, розовый, красный и бордовый цвета. Общее правило: обязательно добавить в отвары с яйцами столовую ложку уксуса.

Как красить яйца на Пасху? ТОП-9 натуральных красителей pinterest.com

Чем красить яйца на Пасху?

Коричнево-желтый (охра)

Для этого нужна луковая шелуха. В зависимости от того, какого сорта лук, шелуха будет разного оттенка. Например, шелуха репчатого окрашивает яйца в коричневый, а красного крымского лука - в красно-фиолетовый цвет. Луковую шелуху варят от 15 до 30 минут (в зависимости от того, насколько интенсивный оттенок вам нужен), затем отвар процеживают и в нем проваривают готовые яйца еще 5-10 минут.

Золотистый

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Используют куркуму. Надо добавить в горячую воду 2-3 ст. л. специй и проварить в растворе яйцо около 10 минут. Помните, что куркума имеет крайне насыщенный вкус и аромат, поэтому убедитесь перед окраской, что скорлупа яйца цела.

Как красить яйца на Пасху? ТОП-9 натуральных красителей pinterest.com

Розовый

Поможет клюквенный или свекольный сок. В нем замачивают вареные яйца, чем дольше - тем насыщенней будет цвет.

Фиолетовый, голубой

Такой оттенок даст натуральный виноградный сок красных сортов винограда, если замочить в нем яйца. Цвет может колебаться от лавандового, до небесно-голубого. Корректировать его можно с помощью лимонного сока: добавляйте по капле, пока полученный оттенок вас полностью не устроит.

Синий

Нужна краснокочанная капуста. Два кочана мелко порезанной краснокочанной капусты замачивают в 500 мл воды, добавляют 6 ст. л. белого уксуса. В таком растворе яйца надо оставить на ночь.

Как красить яйца на Пасху? ТОП-9 натуральных красителей pinterest.com

Зеленый

Используется шпинат или петрушка. Достаточно отварить яйца в воде, куда добавили большое количество зелени. А чтобы вышел фиолетовый, в кастрюлю добавляют еще ложку соды.

Желтый

Будут нужны молодые березовые листья. Из них готовят отвар дают ему настояться. Яйца вымыть, опустить в теплый настой и варить 10 минут.

Пастельные тона

Можно добиться из свежезамороженных ягод клюквы, черники, малины, брусники, бузины. Для нежно-розового и синего натереть скорлупу горстью черники, клюквы или малины, для синего - бузиной.

Как красить яйца на Пасху? ТОП-9 натуральных красителей pinterest.com

Темно-коричневый

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Добиться темных оттенков помогут крепкий кофе или черный чай. Надо отварить яйца в 250 мл кофе или чайной заварки.

Как расписывать яйца на Пасху в домашних условиях?

Для росписи яиц можно использовать яичный желток. Для основы нужно 2 желтка и 2 столовые ложки воды. Желтки взбивают и добавляют несколько капель отвара растений или трав для получения цвета. Такая краска подходит также для нанесения узора на сахарное печенье до его выпекания.

Как красить яйца на Пасху? ТОП-9 натуральных красителей pinterest.com

Второй способ составить краску - добавить связующее вещество в виде меда или патоки. Несколько капель смешивают с крепким отваром нужного цвета. Можно также добавить желток, ведь тогда краска будет ложиться лучше и быстрее высыхать. Прозрачность краске придадут яичные белки.

Если для рисунка понадобится белая краска, нужно растолочь обычный школьный мел в порошок и смешать с яйцом.

Как красить яйца на Пасху? ТОП-9 натуральных красителей pinterest.com

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