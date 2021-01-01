Что мы знаем о восточных сладостях?

Ароматная халва, хрустящие козинаки и разноцветный рахат-лукум – все эти сладости как будто пришли к нам из сказок Шахерезады. Чем же они полезны и как их правильно выбрать?

Восточные сладости очень калорийны, поэтому людям с лишним весом стоит от них воздержаться shutterstock.com

Козинаки

Откуда взялись

Родина козинаков – Кавказ. Там эта сладость считается символом достатка и благополучия – неслучайно в Грузии и Армении принято ставить козинаки на новогодний стол, чтобы предстоящий год принес успех и богатство.

Что внутри

Главная составляющая козинаков – орехи, подсолнечные или кунжутные семечки. Но классическими считаются козинаки, сделанные из грецких орехов.

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В арабских странах грецкий орех называют четыре мозга. Действительно, ядрышко грецкого ореха сильно напоминает содержимое черепной коробки.

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Именно поэтому с давних пор существовало поверье, что грецкие орехи улучшают мыслительные способности. По этой причине жрецы в древнем Вавилоне запрещали простолюдинам их есть – острый ум черни ни к чему! У многих европейских народов грецкие орехи считались пищей богатырей. Грецкий орех действительно укрепляет мышцы и быстро снимает усталость после физической нагрузки. Кроме того, плоды грецкого ореха обладают бактерицидным, общеукрепляющим, кровоостанавливающим, противовоспалительным, ранозаживляющим действием.

Чем вредны

Грызть козинаки вредно для зубов. Острые края медовой карамели в сочетании с твердыми орехами могут вызвать сколы зубной эмали. Да и избыток сахара тоже не очень полезен.

Как выбрать

Хорошие козинаки делают из меда. Однако порой в качестве альтернативы выступает обычный растопленный сахар. Пользы от таких сладостей гораздо меньше. Выбирая козинаки, обрати внимание на их цвет. Если он слишком темный, продукт слегка пригорел и будет горчить.

Рахат-лукум

Откуда взялся

По легенде, появлением рахат-лукума мы обязаны крайне привередливому турецкому султану. Якобы он измучил всех придворных поваров, требуя новых и новых яств. Чтобы угодить правителю, придворный повар придумал новое лакомство, которое очень понравилось султану и его подданным.

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Что внутри

Классический рецепт рахат-лукума – это смесь сахара, крахмала и миндаля. И если первые два ингредиента вряд ли можно назвать полезными, то к миндалю у диетологов никаких претензий нет. Этот вид орехов очень полезен при малокровии и нарушениях зрения, а миндальное масло благотворно действует на кожу, увлажняя ее и устраняя раздражения.

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При заболеваниях желудочно-кишечного тракта и почек рекомендуется есть миндальные орехи, запивая их горячим молоком. Миндаль полезен при повышенном уровне холестерина, при гипертонии, опухолевых заболеваниях, глазных болезнях, ожирении, язвах, болезнях желчных протоков и изжоге.

Халва

Откуда взялась

Родина халвы – Персия. Тамошние кондитеры еще в пятом веке до нашей эры научились готовить это лакомство и заразили любовью к халве весь Ближний Восток. В Европу же халва попала во времена Крестовых походов.

Что внутри

Для того чтобы приготовить лакомство, нужны семена или орехи, которые измельчают, смешивают с сахаром, патокой или медом. А чтобы халва получилась воздушной, в нее добавляют солодковый или мыльный корень. Иногда в рецепт халвы входит мука, сливочное масло, изюм, ванилин, корица и другие добавки.

В кунжутной халве много витамина А, который отвечает за хорошее зрение, иммунитет и здоровье кожи. А еще кунжутные семечки содержат целый набор полезных микроэлементов.

Ну а подсолнечная халва содержит много витаминов, необходимых для крепких костей и усвоения кальция организмом, защищающих от преждевременного старения и сердечных приступов.

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Чем вредна

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Благодаря обилию сахара и жиров (хоть и растительных) халва – весьма калорийное лакомство: в ста ее граммах содержится 500–600 ккал. Так что если у тебя имеется лишний вес, халва, увы, не для тебя. Не стоит налегать на халву и аллергикам. Особенно опасна для них арахисовая халва, ведь кожица этого ореха часто провоцирует неадекватную реакцию организма.

Как выбрать

Хорошая халва – светлая, слегка крошится. На ней не должно быть темного налета и слезинок. Влага, выступившая на поверхности халвы, говорит о том, что была нарушена технология ее приготовления – или в нее положили слишком много сахара, или, напротив, переборщили с орехами. Если халва плавает в лужице масла, значит, ее неправильно хранили. Халва не терпит жары.

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