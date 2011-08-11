Несколько маленьких секретов сделают любимую еду еще вкуснее!

Сложно себе представить лето без сочного початка вареной кукурузы в руках. Это лакомство ценят за его вкус, сытность и полезные свойства. К тому же приготовить кукурузу очень просто! Секреты варки идеальной кукурузы раскроет для вас Ivona.

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Как выбрать кукурузу для варки?

Старайтесь покупать кукурузу в завернутом листьями початке. Листья должны быть свежими и зелеными. Зерна не должны быть белесыми или темно-желтыми, в идеале - слегка желтоватыми. Такая кукуруза будет сладкой на вкус, с полным витаминным и минеральным составом. Если зерна темно-желтые, то, скорее всего, такая кукуруза будет жесткой даже после длительной варки.

Как правильно варить кукурузу? pinterest.com

Посуда и способ закладывания кукурузы

Лучшая посуда для приготовления кукурузы - глубокая и толстостенная. Это может быть чугунок или казан, обязательно с крышкой, которая будет плотно закрывать посуду. Также можно воспользоваться скороваркой.

Есть два основных способа закладывания кукурузы в емкость для варки:

неочищенные початки укладывают в казан так, чтобы их можно было залить водой на 3-5 см сверху

на дно казана укладывают листья от кукурузы, на них кладут очищенные початки, сверху закрывают листьями (желательно, чтобы кукуруза не соприкасалась со стенками казана).

Как правильно варить кукурузу? pinterest.com

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Сколько варить кукурузу?

Варить кукурузу следует на умеренном огне до мягкости зерен. Чем “старше“ кукурузный початок, тем дольше он варится - это нужно учитывать при приготовлении. Средняя длительность варки кукурузы - 20-30 минут. Готовность можно проверить, проткнув початок вилкой. Можно отломить зернышко и попробовать его на мягкость.

Кстати, варка в соленой воде делает кукурузу твердой. Лучше варить ее в чистой или слегка подсахаренной воде, а подсолить уже после.

Как правильно варить кукурузу? pinterest.com

Вареная кукуруза: Способы подачи

Подавать вареную кукурузу лучше с пылу с жару. Вынуть початки кукурузы из кастрюли, дать немного стечь воде, если кукуруза варилась неочищенной - освободить от листвы. Затем натереть початок крупной солью, выложить на подогретую тарелку и подавать к столу. Иногда кукурузу перед подачей натирают сливочным маслом. Остывшая кукуруза не так вкусна, как свежесваренная, поэтому лучше готовить ее непосредственно перед едой.

Как правильно варить кукурузу? pinterest.com

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