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Что вы знаете про макаруны?

Комментариев: 2
Макаруны, французское лакомство, похожее на пирожные-сендвичи в пастельных цветах. Их готовят из миндальной муки и, пожалуй, нет ни ни одного человека, кот про них бы не слышал. Но давайте разберемся подробнее!
Макаруны - десерт с историей
Макаруны - десерт с историей
pixabay.com

Когда-то макаруны можно было найти исключительно в люксовых парижских кондитерских таких как Ladurée и Pierre Hermé. Теперь же их можно увидеть даже в McDonald's. 

Согласно энциклопедии французской кулинарии Larousse Gastronomique слово макарун пороисходит от итальянского maccherone и венецианского macarone, что переводится как “тонкая паста“.

Историки кулинарии пишут, что первые упоминания об этом миндальном печенье можно найти в описании итальянских монастырей VIII—XIX веков. Когда монахи ​​в 1533 году приехали во Францию, с этим кондитерским изделием познакомились кондитеры Екатерины Медичи, жены короля Генриха II. Позже две бенедиктинские монахини — сестра Маргарита и сестра Мария-Элизабет — приехали в Нанси, спасаясь от Французской революции. Эти женщины заплатили за свое жилье выручкой от продажи миндального печенья, и таким образом стали известны как «Сестры миндального печенья» 

Макаруны стали визитной карточкой сети крошечных парижских чайных салонов и кондитерских Ladurée с 148-летней историей, в которой их запаковывают в маленькие коробочки пастельных оттенков.

Макаруны в Гонконге
Макаруны в Гонконге
wikipedia.org

Как готовят

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Макаруны готовят из яичных белков, молотого миндаля и сахара. Твердые внешние половинки скрепляются с помощью мягкой кремообразной прослойке, которая может состоять из чего-угодно, начиная от фруктового пюре и заканчивая шоколадной помадкой.

Макаруны могут иметь фруктовые вкусы, вкус фисташек, шоколада, а иногда и более экзотичные вариации такие как, например, фиалковые, с фуа-гра и белыми трюфелями. Чтобы приготовить идеальный макарун, нужно время, однако, этот десерт не храниться  долго.

Разноцветные макаруны
Разноцветные макаруны
pixabay.com

Рецепт простых Макарунов

Ингредиенты:

  • 165 г миндальной муки
  • 165 г сахарной пудры
  • 150 г сахара
  • 115 г белков

Приготовление

  1. Просейте вместе миндальную муку и сахарную пудру.
  2. Белки взбейте до мягких пиков, постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать 
  3. Смешайте сухую смесь со взбитыми белками.
  4. Переложите в кондитерский мешок и отсадите кружочки 3-4 см. Дайте макаронам подсохнуть около 30 минут. 
  5. Выпекать при 150-160 градусов 15 минут.

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Теги: макаруны, десерт, франуцузская кухня
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Источник: ivona

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.01.2012, 02:41
Оценка:  0
гость
Слышала, что французские десерты - это просто объедение. Очень бы хотелось научиться их готовить! Пробовала клафути: очень понравилось=)
гость  (аноним)  26.12.2011, 22:55
Оценка:  0
гость
В Париже действительно целый культ тих пирожных) в Москве они тоже, кстати, набирают популярность. Я их пробовала в нескольких местах: в Волконском, Бублике, Пушкине, но самые вкусные и нормвльные по цене нашла на сайте mon-bon . Так что всем любителям сладкого очень рекомендую)
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