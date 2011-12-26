Что вы знаете про макаруны?
Когда-то макаруны можно было найти исключительно в люксовых парижских кондитерских таких как Ladurée и Pierre Hermé. Теперь же их можно увидеть даже в McDonald's.
Согласно энциклопедии французской кулинарии Larousse Gastronomique слово макарун пороисходит от итальянского maccherone и венецианского macarone, что переводится как “тонкая паста“.
Историки кулинарии пишут, что первые упоминания об этом миндальном печенье можно найти в описании итальянских монастырей VIII—XIX веков. Когда монахи в 1533 году приехали во Францию, с этим кондитерским изделием познакомились кондитеры Екатерины Медичи, жены короля Генриха II. Позже две бенедиктинские монахини — сестра Маргарита и сестра Мария-Элизабет — приехали в Нанси, спасаясь от Французской революции. Эти женщины заплатили за свое жилье выручкой от продажи миндального печенья, и таким образом стали известны как «Сестры миндального печенья»
Макаруны стали визитной карточкой сети крошечных парижских чайных салонов и кондитерских Ladurée с 148-летней историей, в которой их запаковывают в маленькие коробочки пастельных оттенков.
Как готовят
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Макаруны готовят из яичных белков, молотого миндаля и сахара. Твердые внешние половинки скрепляются с помощью мягкой кремообразной прослойке, которая может состоять из чего-угодно, начиная от фруктового пюре и заканчивая шоколадной помадкой.
Макаруны могут иметь фруктовые вкусы, вкус фисташек, шоколада, а иногда и более экзотичные вариации такие как, например, фиалковые, с фуа-гра и белыми трюфелями. Чтобы приготовить идеальный макарун, нужно время, однако, этот десерт не храниться долго.
Рецепт простых Макарунов
Ингредиенты:
- 165 г миндальной муки
- 165 г сахарной пудры
- 150 г сахара
- 115 г белков
Приготовление
- Просейте вместе миндальную муку и сахарную пудру.
- Белки взбейте до мягких пиков, постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать
- Смешайте сухую смесь со взбитыми белками.
- Переложите в кондитерский мешок и отсадите кружочки 3-4 см. Дайте макаронам подсохнуть около 30 минут.
- Выпекать при 150-160 градусов 15 минут.
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