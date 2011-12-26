Что вы знаете про макарун

Макаруны, французское лакомство, похожее на пирожные-сендвичи в пастельных цветах. Их готовят из миндальной муки и, пожалуй, нет ни ни одного человека, кот про них бы не слышал. Но давайте разберемся подробнее!

Когда-то макаруны можно было найти исключительно в люксовых парижских кондитерских таких как Ladurée и Pierre Hermé. Теперь же их можно увидеть даже в McDonald's.

Согласно энциклопедии французской кулинарии Larousse Gastronomique слово макарун пороисходит от итальянского maccherone и венецианского macarone, что переводится как “тонкая паста“.

Историки кулинарии пишут, что первые упоминания об этом миндальном печенье можно найти в описании итальянских монастырей VIII—XIX веков. Когда монахи ​​в 1533 году приехали во Францию, с этим кондитерским изделием познакомились кондитеры Екатерины Медичи, жены короля Генриха II. Позже две бенедиктинские монахини — сестра Маргарита и сестра Мария-Элизабет — приехали в Нанси, спасаясь от Французской революции. Эти женщины заплатили за свое жилье выручкой от продажи миндального печенья, и таким образом стали известны как «Сестры миндального печенья»

Макаруны стали визитной карточкой сети крошечных парижских чайных салонов и кондитерских Ladurée с 148-летней историей, в которой их запаковывают в маленькие коробочки пастельных оттенков.

Макаруны в Гонконге wikipedia.org

Как готовят

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Макаруны готовят из яичных белков, молотого миндаля и сахара. Твердые внешние половинки скрепляются с помощью мягкой кремообразной прослойке, которая может состоять из чего-угодно, начиная от фруктового пюре и заканчивая шоколадной помадкой.

Макаруны могут иметь фруктовые вкусы, вкус фисташек, шоколада, а иногда и более экзотичные вариации такие как, например, фиалковые, с фуа-гра и белыми трюфелями. Чтобы приготовить идеальный макарун, нужно время, однако, этот десерт не храниться долго.

Разноцветные макаруны pixabay.com

Рецепт простых Макарунов

Ингредиенты:

165 г миндальной муки

165 г сахарной пудры

150 г сахара

115 г белков

Приготовление

Просейте вместе миндальную муку и сахарную пудру. Белки взбейте до мягких пиков, постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать Смешайте сухую смесь со взбитыми белками. Переложите в кондитерский мешок и отсадите кружочки 3-4 см. Дайте макаронам подсохнуть около 30 минут. Выпекать при 150-160 градусов 15 минут.

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